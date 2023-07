I danas sunčano i toplo

U Crnoj Gori danas će biti sunčano i toplo. Na sjeveru popodne slab do umjeren razvoj oblaka u planinama na sjeveroistoku. U jutanjim i večernjim satima očekuje se umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.

U jutarnjim i večernjim satima na jugu države duvaće umjeren do pojačan, ponegdje lokalno kratkotrajno i jak, sjeveroistočni vjetar. Temperatura vazduha do 36 stepeni.

More malo a na otvorenom umjereno talasasto. Vjetar ujutru i naveče-tokom noći pojačan do jak sjeveroistočni a tokom dana umjeren sjeverozapadni. Temperatura mora do 26 stepeni.

UV index, vrlo visok, oko 9 UV jedinica.

Narednih dana, na sjeveru, u ponedjeljak i utorak sunčano i toplo u jutarnjim satima lokalno moguća je pojava magle. U utorak još toplije. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveroistoku pojačan razvoj oblaka, a u utorak zbog prolaska toplog atmosferskog fronta u planinama lokalno moguća je kratkotrajna kiša sa grmljavinom.

Na jugu, u ponedjeljak i utorak sunčano i toplo. U utorak, zbog dodatnog priliva toplog vazduha, osjetno toplije a u centralnim planinskim predjelima tek ponegdje tokom popodneva lokalno moguća je kratkotrajna kiša sa grmljavinom. U ponedjeljak u jutarnjim satima duvaće pojačan sjeveroistočni vjetar.

Izvor-rtcg