I danas toplo i sunčano, temperatura do 15 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti lijepo i sunčano vrijeme.

Na sjeveru pretežno sunčano. Ujutru jak mraz, a po kotlinama moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Temperatura vazduha od 6 do 12 stepeni.

Na jugu sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme za ovo doba godine.

Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera. Temperatura vazduha na primorju oko 15 stepeni.

More malo do umjereno talasasto. Vjetar slab do umjeren, tokom jutra sjeveroistočni, danju zapadnih smjerova. Temperatura mora 13 stepeni.

Narednih dana, u četvrtak sunčano ili pretežno sunčano. U petak prolazna oblačnost ponegdje uz slabe, uglavnom, sniježne padavine, uz osjetan pad temperature vazduha i pojačan sjeverni vjetar.

Na jugu u četvrtak i petak sunčano, uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. U petak će duvati umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperature vazduha bez bitnije promjene.

EVROPA

Ciklonska cirkulacija na sjeverozapadu i u istočnom Mediteranu uslovljava na tom području promjenljivo vrijeme sa slabim do umjeren padavinama i jakim vjetrovima zapadnih i sjevernih smjerova.

Prostrano polje visokog vazdušnog pritiska obezbeđuje i dalje stabilne vremenske prilike iznad većeg dijela kontinenta, uz duže sunčane periode i čestu jutarnju maglu ili nisku oblačnost.

Najviša dnevna temperatura vazduha od -2 stepena u Moskvi do 15 u Madridu.

BALKAN

Iznad većeg dijela Balkana sjutra pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, a na području Grčke i Turske i dalje promjenljivo oblačno mjestimično sa kišom, u planinama sa snijegom.

Dnevna temperatura vazduha slična današnjoj i u većini predjela od 6-10 stepeni.

