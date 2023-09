I Lekić i Janjušević nelegalno bili direktori, u pitanju je zakonitost svih odluka čelnika RUP-a

Inspekcija rada utvrdila je da predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja (RUP) Dušan Janjušević (Demokrate) ne ispunjava uslove za vršenje te funkcije, saznaje Pobjeda.

Tu informaciju je našem listu potvrdio i smijenjeni izvršni direktor Rudnika uglja Milan Lekić iz Nove srpske demokratije, koji je početkom mjeseca uputio inicijativu nadležnoj inspekciji u kojoj traži da se preispita zakonitost obavljanja funkcije aktuelnog predsjednika borda direktora. Lekić je smijenjen 28. avgusta nakon što je utvrđeno da nije u skladu sa zakonom sproveden postupak njegovog imenovanja. Pošto je inspekcija nepobitno utvrdila da su oba direktora i Lekić i Janjušević nezakonito postavljeni, dovedena je u pitanje zakonitost svih odluka posrnule elektroenergetske kompanije.

Prema nalazu inspekcije, Janjušević ne ispunjava posebne uslove predviđene aktom o sistematizaciji radnih mjesta za predsjednika Odbora direktora s obzirom da nema radno iskustvo u trajanju od tri godine u potrebnoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja. Predsjednik Odbora direktora, u skladu sa sistematizacijom, mora imati tri godine iskustva u nivou VII stepena obrazovanja, a prema riječima Lekića, Janjušević nikada nije ispunjavao te uslove za poziciju koju pokriva od 2021. godine.

MORAL ILI IZGOVOR

– Janjušević je prvi put u martu 2021. nezakonito imenovan za predsjednika Odbora direktora, bez dana radnog iskustva u struci, već je donio neko uvjerenje da je ,,nabro“ 40 ECTS kredita. Kako se na tu funkciju imenuje na period od godinu dana, došli smo u situaciju da je ponovno imenovanje gospodina Janjuševića 2022. godine takođe bilo nezakonito, jer je u međuvremenu stekao samo godinu dana iskustva i to na mjestu na koje je nezakonito došao. Istekom mandata u toku 2023. godine, gospodin Janjušević je treći put nezakonito imenovan, ovaj put sa dvije godine, nezakonito stečenog radnog iskustva. Uslove za obavljanje te funkcije ostvario bi tek u martu naredne godine – kaže Lekić.

Lekić smatra i da je nalaz inspekcije podstakao Janjuševića da od vlasnika kapitala zahtijeva da ga u što kraćem roku razriješi, iako predsjednik borda direktora tvrdi da ga je na to natjerala izuzetno komplikovana situacija u ovom državnom preduzeću.

– To je vještačko moralisanje. Janjušević se borio do posljednjeg momenta i kad mu je inspektorka pokazala zapisnik, on je probao da ,,izmorališe“ i zatraži razrješenje pod izgovorom da ne želi da pravi štetu Rudniku uglja – istakao je Lekić.

Međutim, Janjušević negira navode Lekića i poručuje da je zahtjev Skupštini akcionara za zakazivanje hitne sjednice na kojoj bi bio razriješen uputio sa ciljem deblokade funkcionisanja kompanije. Ta sjednica će, kako je rekao, biti održana 21. septembra.

– Ako ćemo da se igramo rijaliti šoua, to može da bude tako kako tumači Lekić. Međutim, ovdje treba da se pokaže odgovornost prema državi i funkciji koju obavljaš. Ako nešto nije u redu, ljudski je povući se sa pozicije i ne kočiti procese u firmi u kojoj radiš. Ako bi ovaj odbor direktora birao novog izvršnog direktora to bi bio problem i ne bi bila legitimna odluka i ostali bi u VD stanju. Sve su to neki problemi koji bi kočili Rudnik – ocijenio je Janjušević za Pobjedu.

IZAZOVAN PERIOD

On je podsjetio da RUP ima izuzetno važne projekte, kao što su izmještanje korita rijeke Ćehotine (vrijedno 15-20 miliona eura), drobilično postrojenje (3-5 miliona eura), kapitalni remont i ekološka rekonstrukcija Termoelektrane Pljevlja (40 miliona eura).

– Vrlo izazovan period je pred Rudnikom uglja i ne dozvoljavam da se koči proces ni u kom smislu i ni zbog kojeg pojedinca, pa ni zbog sebe. I meni i svim građanima je veoma važno da kompanija funkcioniše – naglasio je Janjušević.

Sve što se uradi danas u Rudniku, dobro ili loše, stigne nas, ističe Janjušević, za godinu i po ili dvije. Tako da će se, navodi on, rezultat i ovih procesa vidjeti tek u narednom periodu.

Dušan Janjušević

– Ja sam na sve te procese upozoravao ranije. Sadašnji ishod je takav kakav jeste i nema potrebe da se bilo što koči. Dvadeset prvog septembra je sjednica i tada ću biti razriješen. Ne patim od pozicije, fotelje, nemam nikakav problem da se vratim da perem tepihe. Ponosan sam na taj posao u Rudniku, kao i na funkciju koju sam do sada obavljao, a koja podrazumijeva donošenje važnih odluka koje mogu uticati i na grad i državu – zaključio je Janjušević.

IZVOR PROBLEMA I STRAH OD BANKROTA

Izvori Pobjedi bliski vrhu Rudnika uglja saopštili su da je stečaj, odnosno bankrot u kompaniji neizbježan. Kriza u Rudniku uglja kulminirala je 28. avgusta kada je Odbor direktora Rudnika uglja jednoglasno usvojio odluku o smjeni izvršnog direktora Milana Lekića, nakon što je inspekcija rada utvrdila da je on nezakonito imenovan na tu dužnost. Za vršioca dužnosti do izbora izvršnog direktora, a najduže 60 dana, imenovan je Alen Petar Štulić.

Lekić: Biću direktor ako bude raspoloženja

Doskorašnji izvršni direktor Rudnika uglja Milan Lekić nedavno je podnio tužbu kojom od Osnovnog suda u Pljevljima traži poništenje, kako tvrdi, nezakonite odluke Odbora direktora o njegovom razrješenju.

On je od suda tražio i donošenje privremene mjere, do okončanja sudskog postupka. Lekić za Pobjedu kaže da očekuje da sud uvaži njegovu žalbu, ali i da, bez obzira kakav ishod bude, ponovo bude donijeta odluka da upravlja državnom kompanijom.

S obzirom da je to kolektivni organ i da nije bio kompletan kada je donijeta odluka o smjeni, odluka nije zakonita i očekujem da će sud uvažiti moju žalbu. Mada, nije mnogo bitno kakvo će rješenje suda biti jer je konkurs za izbor izvršnog direktora u toku i, ako bude raspoloženja, biću postavljen na tu funkciju – poručio je Lekić

Izvor-pobjeda