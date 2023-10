I narednih dana miholjsko ljeto

Na jugu, Crne Gore danas pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Na sjeveru Crne Gore, uveče naročito tokom noći ponegdje sa kišom.

Crna Gora – SJEVER (sjutra)

Na sjeveru Crne Gore, ujutru lokalno sa maglom, prijepodne više sunca, popodne i naveče pretežno oblačno, uveče naročito tokom noći ponegdje sa kišom. Uveče i tokom noći pojačan do jak sjeverni vjetar. Temperatura vazduha od 18 do 25 stepeni

Crna Gora – JUG (sjutra)

Na jugu, Pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Popodne i naveče- tokom noći očekuje se prolazno naoblačenje. Vjetar tokom dana umjeren a uveče i tokom noći jak sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura vazduha u najtoplijim predjelima oko 28 stepeni.

MORE, uz obalu malo do umjereno talasasto a na otvorenom umjereno talasasto do talasasto. Vjetar umjeren zapadni i sjeverozapadni a uveče i tokom noći uz obalu očekuju se jaki udari Bure. Temperatura mora oko 23 stepena.

Crna Gora tri dana – Sjever

Narednih dana, na sjeveru, u ponedjeljak, ujutru i prijepodne pretežno oblačno sa pojačanim sjevernim vjetrom i prohladno, sporadično u jutarnjim satima moguća je slabija kiša, tokom dana razvedravanje, pretežno sunčano.

Utorak, umjereno do pretežno oblačno sa umjerenim sjevernim vjetrom, ponegdje moguća je slabija kiša povremeno.

Crna Gora tri dana – Jug

Na jugu, u ponedjeljak, pretežno sunčano popodne uz povećano prisustvo visoke oblačnosti i relativno toplo, ujutru umjeren do jak sjeveroistočni vjetar koji će već prijepodne oslabiti.

U utorak, pretežno sunčano i relativno toplo u centralnim predjelima promjenljvo oblačno sporadično u planinama moguća je kratkorajna pojava kiše.

Balkan

Sjutra iznad najvećeg dijela Balkana pretežno sunčano i relativno toplo. Na sjeveroistoku u regionu Rumunije više oblačnosti povremeno kiša a kasno popodne i tokom noći u zapadnim i centralnim dijelovima mjestimično kiša.

Temperatura vazduha do 29 stepeni.

EVROPA

Jugozapadni i zapadni dio Evrope dominantno će biti pod uticajem anticiklona i termobaričkog grebena koji donose uglavnom sunčano i natprosječno toplo vrijeme. Sjeverni i istočni dio kontinenta biće pod uticajem hladne vazdušne mase i ciklona na sjeveroistoku. Kiša se očekuje na sjeveru britanskih ostrva i na istoku Baltika, a u perifernim sjeveroistočnim i istočnim dijelovima kiša i snijeg i olujni sjeverozapadni i zapadni vjetrovi.

Prolazni talas, kratkotrajno preko Njemačke i centralnih dijelova u pravcu istoka usloviće prolaznu kišu.

Jugozapadni i zapadni dio biće pod jakim uticajem termobaričkog grebena koji u regionu Španije i Francuske pa sve u pravcu Engleske donosi neubičajeno toplo vrijeme i visoke temperature za ovo doba godine.

Temperatura vazduha od 5 stepeni u Moskvi do 32 u Madridu, na jugu Španije u oblasti Andaluzije oko 36 stepeni.

Zanimljivost – 7. oktobra, 1985. godine u Danilovgradu izmjerena je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 31,8 stepeni, istog dana u Podgorici temperatura je dostigla 31 stepen.

Izvor-rtcg