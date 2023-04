I vuna se baca, jer je više niko ne kupuje

Trenutno se otkupljuju samo teleće kože. Otkup se vrši po cijeni od deset eura, a u teleću kožu se računaju one čija je težina do 13 kilograma – rečeno nam je u jednoj od pljevaljskih otkupnih stanica.

Već duži vremenski period na prostoru pljevaljske opštine ne vrši se otkup goveđih, jagnjećih i ovčijih koža, a u otkupnim stanicama kažu da se ne mogu ni sjetiti kada su poslednji put otkup vršili otkup tih koža.

Ističu da se zasad vrši samo otkup telehić koža i to pod određenim uslovima i po cijeni od 10 eura po koži, a ne po kilogramu njene težine.

Trenutno se otkupljuju samo teleće kože. Otkup se vrši po cijeni od deset eura, a u teleću kožu se računaju one kože čija je težina do 13 kilograma – rečeno nam je u jednoj od pljevaljskih otkupnih stanica.

Pored koža, već odavno se ne vrši ni otkup jarine i vune. Tako nisu rijetke pojave da se na pojedinim divljim deponijama, na seoskom području, često mogu vidjeti hrpe jagnjećih i ovčijih koža ali i značajne količine vune koja propada, a od koje su se nekada pleli džemperi,šalovi, kape, rukavice … tkali se ručni radovi i ćilimi.

Stočari sa prostora opštine Pljevlja, naročito oni koji drže veće buljuke ovaca kažu da su nemanjem otkupa koža i vune posebno pogođeni jer su ostali bez veoma značajnog prihoda koji su ranije imali. Ističu da su sada primorani da vunu bacaju i naglašavaju da je to veliki grijeh.

Podsjećaju da je nekada u opštini Bijelo Polje postojao Vunarski kombinat koji je vršio otkup vune i koristio je u tekstilnoj industriji, a da sada u Crnoj Gori takve fabrike više nema.

Iz Unije stočara sjevera tvrde da je za sve stočare veliki gubitak to što nema organizovanog otkupa koža od goveda, ovaca i jagnjadi,a sa druge strane to je veliki gubitak za cjelokupno stanovništva jer se više ne koriste zdravi, prirodni materijali već sintetički.

Proizvioda od prirodnih materijala više nema u ponudi

Prvi čovjek Unije stočara sjevera Milko Živković smtara da je stanovništvo nekada bilo mnogo zdravije jer su se koristili zdravi,prirodni materjali za obuću i odjeću.

– Mnoge bolesti ranije nisu ni postajale, a one koje su postajale nisu bile u ekspanziji kao što je to danas slučaj.Sve prirodno je izbačeno iz upotrebe i to je ono što je pogubno. Manje bitan gubitak je to što stočari i seosko stanovništvo nemaju prihod od prodaje goveđih i jagnjećih koža, ali je veći gubitak taj što stanovništvo nema u ponudi poroizvode od prirodnih materijala – kaže Živković i dodaje da nikome nije jasno zbog čega niko više ne kupuje goveđe i jagnjeće kože i ističe da na prostoru Crne Gore nem više ni fabrika, kao što je to nekada postojala kožara u Beranama.

Predsjednik Unije stočara sjevera Milko Živković kaže da je na prostoru pljevaljske opštine prisutan stalni pad ovčarstva.

– Jedan od razloga jeste i taj što su stočari ostali bez mogućnosti da prodaju vunu. Ne samo da se ne mogu prodati kože, nego nema otkupa jarine i vune. To je nekad bio veliki prihod za seoska domaćinstva i prihod koji je stizao prije prodaje jagnjadi, odnosno početkom ljeta. Sada,nažalost, vuna se baca na deponije jer je nema ko da je kupi. Sada imamo samo otkup telećih koža, bez cijene po kilogramu. Koža ne smije biti teža od 13 kilograma a isto košta ona koja je teška deset i ona koja je teška 13 kilograma – konstatuje Živković i ističe da su ranije kasapi za uslugu klanja stoke uzimali kožu, pa je sada i usluga klanja skuplja.

Izvor-dan