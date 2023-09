I za vikend sunčano i toplo

Na sjeveru Crne Gore danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na jugu, pretežno sunčano. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeverni. Temperatura do 32 stepena.

Crna Gora – SJEVER

Na sjeveru Crne Gore, pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Ujutru po kotlinama moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar i dalje mjestimično umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura od 20 do 28 stepeni.

Crna Gora – JUG

Na jugu, pretežno sunčano. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeverni. Temperatura do 32 stepena.

MORE, malo do umjereno talasasto. Vjetar umjeren sjeveroistočni, poslijepodne zapadni. Temperatura mora oko 24 stepena, a UV indeks oko 6 UV jedinica.

Crna Gora tri dana – Sjever

Narednih dana – Za vikend na sjeveru uglavnom sunčano. Ujutru po kotlinama kratkotrajno magla, a tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, a temperatura u blagom porastu.

Crna Gora tri dana – Jug

Na jugu, u subotu i nedjelju i dalje sunčano i prijatno toplo ljetnje vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren promjenljiv.

Izvor-rtcg