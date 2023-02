Kažu da je i put u pakao popločan dobrim namjerama. Crnogorski pakao se zove Milo Đukanoviić, njegov DPS i njegovi sateliti. Još od pobjede nad satanskim snagama 30.avgusta 2020.g lideri iz pobjedničke parlamentarne većine sve čine da nas ponovo vrate u prvi krug pakla ( „prva familija, prva banka, prvi milion“...). I sve to rade sa „najboljim“ namjerama o pomirenju Crne Gore i njenom ubrzanom hodu na evroatlantskom putu. Od rušenja Krivokapićeve vlade, preko manjinske uz podršku DPS-a, do tehničke Vlade Dritana Abazovića sve je pošlo đavoljim tragom. Ne sporeći pojedine dobre poteze Dritanove Vlade kao što su: potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC, raskidanje ugovora sa „Pomorskim saobraćajem“ braće Ban, o održavanju trajektne linije Kamenari – Lepetani, i povremene borbe protiv organizovanog kriminala, disolucija pobjede od 30.avgusta je nezaustavljiva. Kako je to moguće i da li lideri, stvarno, od drveta ne vide šumu? Opet se pozivamo na jednu narodnu mudrost koja kaže, da je najlakše i najjeftinije kupiti kuću od djece čiji je otac pravio. Tako je i u ovom slučaju. Pobjeda ( kuća) je ostvarena zahvaljujući mitropolitu Amfilohiju i litijskom ustanku, zarad odbrane svetinja. Ovih dana se na društvenim mrežama vrti klip koji pokazuje kako je crkva odbranila litije od „pomoći“ prijatelja političara. Zahvaljujući tome litije su sačuvane od pojedinačnih partijskih interesa, i zato su i uspjele. Ali avaj. Čim je formirana prva Vlada bez DPS-a krenulo je njeno rušenje od onih koji su je formirali. Tako smo stigli do farse od predsjedničkih izbora na kojima će učestvovati 4 kandidata iz „ parlamentarne većine“, 2 kandidata opozicije i naravno influenser. Umjesto da su se dogovorili o jednom predsjedničkom kandidatu, svakako nestranačkoj ličnosti, i tako pobijede u prvom krugu, krenulo se po sistemu svaka vaška obaška. Time bi se stavila tačka na 30-godišnju vladavinu Mila Đukanovića i uštjedela velika finansijska sredstva potrebna za drugi krug. Iako je javna tajna da gotovo svi kandidati imaju i državljanstvo Srbije, kola su se slomila na Milojku Spajiću. Od selektivne nepravde, gora je selektivna pravda. Milo Đukanović je pobijedio na predsjedničkim izborima 1997.godine zahvaljujući činjenici da je imao podršku kolektivnog Zapada, da u toku izbornog procesa mijenja izborna pravila. Sjetima se samo 14 000 presuda Vrhovnog suda između dva kruga predsjedničkih izbora. Ovoga puta je DIK uradio nešto slično izlazeći izvan kruga svojih nadležnosti. Pitanje je da li učesnici u ovoj ujdurmi razmišljaju o drugom krugu predsjedničkih izbora i podršci onih kandidata (njihovih glasača) koji ne prođu prvu rundu. Milo Đukanović neće imati taj problem. Ne samo da će dobiti podršku dobrog dijela manjinskih stranaka, koje sede u Vladi Dritana Abazovića, nego će krenuti i Velika seoba naroda koji decenijama ne žive u Crnoj Gori, da ponovo odluče ko će biti njen predsjednik. I to zahvaljujući činjenici da parlamentarna većina nije uspjela da promijeni Milova izborna pravila, među kojima je i Zakon o prebivalištu. Govoriti o pomirenju Crne Gore dok je Milo Đukanović na vlasti je čista naiva. Ovo zbog toga što je ključ njegove 30-godišnje vladavine je u primjeni principa zavadi pa vladaj. Na početku svoje vladavine ( intervju u beogradskom Ninu 1990) „ponosio se srpskim porijeklom i crnogorskom državnošću, slavnom istorijom srpskog naroda“. Razumije se tada je vjerovao u „zajedničku državu i prosperitet“. Za 30 godina prvo je okrenuo manjinske narode protiv Srba, a na kraju i Crnogorce, pošto ih je prethodno transformisao u Montenegrine. Tako smo došli u situaciju da je pasoš Srbije postao kazuz beli da je neko neprijatelj Crne Gore. Ili je Đukanović 1990. ipak bio u pravu, zajedničku državu nije trebalo ni rušiti. Vjekovne veze nemoguće je izbrisati i poništiti administrativnim mjerama. Narod je kao voda, uvijek nađe izlaz, prije ili kasnije. Zato gospodo lideri, predsjednički kandidati, uzmite se upamet. Ne pljujte jedni na druge u prvom krugu, jer će građani teško pristati da to ližu uoči drugog kruga. Pogotovu što ide Maca oko vas, ako nekog i ogrebe nije velika šteta,ali se ne bi smjelo desiti da og´jebe građane Crne Gore.