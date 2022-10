IDEMO LJUDI da vratimo sjaj pljevaljskom selu ‼

Poštovani poljoprivrednici,

Nakon trideset godina sistematskog uništavanja pljevaljskog sela, došli smo u situaciju da urgentnim mjerama sa lokalnog nivoa moramo rešavati situaciju na našim selima, ako želimo da neko ostane da živi, radi i održava pljevaljska sela.

1) Preusmjeravanjem namjenskih sredstava koje veliki zagađivači proslijeđuju Opštini Pljevlja na osnovu eko takse za održavanje gradskog zelenila, oslobodićemo višak sredstava na redovnom računu Opštine Pljevlja u iznosu od 500 hiljada evra, koje ćemo iskoristiti za asfaltiranje seoskih putnih pravaca.

2) Preispitaćemo i sa posebnim senzibilitetom ćemo donositi odluke o prioritetnom asfaltiranju seoskih putnih pravaca. Asfaltiraćemo putne pravce u kojima ima djece i na kojima se nalaze veliki poljoprivredni proizvođači. Promjenićemo logiku asfaltiranja i saniranja putnih pravaca lokalnih političkih funkcionera, već ćemo redovnim održavanjem pokušati da velikim poljoprivrednim proizvođačima i selima sa djecom obezbijediti koliko toliko normalnu putnu infrastrukturu.

3) Konačno se mora riješiti prevoz djece sa seoskog područja do matičnih škola ili do grada. Ne smijemo dozvoliti situacije da nam djeca na seoskom području pješače po nekoliko kilometara do matičnih škola.

4) Obezbijedićemo subvencije do 50% na ugradnju solarnih panela u svim zainteresovanim seoskim domaćinstvima, kako bi zaobišli situaciju da u toku zimskih mjeseci dobar dio pljevaljskih sela, zbog dotrajale mreže, ostaje bez redovnog napajanja električnom energijom.

5) Stvorićemo mogućnost da zainteresovana lica koja nemaju zemlju- imanja na selu, dobiju na višegodišnje korišćenje bivša imanja preostalih zemljoradničkih zadruga tj.agrokooperativa.

6) Utrostručićemo budžet za rešavanje pitanja vodosnadbijevanja I usvojiti strategiju da se do 2024 godine riješi vodosnadbijevanje svih sela u pljevaljskom kraju.

7) Obezbijedićemo posebne budžedske pozicije za adaptaciju seoskih domaćinstava u cilju pružanja usluga seoskog turizma.

Sva seoska domaćinstva koja se opredijele na adaptaciju objekata za proizvodnju finalnih mliječnih proizvoda po zahtijevanim standardima, imaće subvencije Opštine Pljevlja od 20%-50%

Poštovani poljoprivrednici, došlo je vrijeme da konačno pokušamo popraviti lošu situaciju na pljevljskim selima, da pokušamo da pokrenemo stvari sa mrtve tačke, da pokušamo da vratimo nekadašnji sjaj našem selu.

Idemo ljudi da oživimo pljevaljska sela!