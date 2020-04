IJZ CG: 16 novih slučajeva koronavirusa

PRES KONFERENCIJA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE

Broj oboljelih u Crnoj Gori porastao na 160, deset novih slučajeva u Podgorici. Direktor Instituta za javno zdravlje apelovao da se ne stigmatizuju pacijenti

To je saopštio direktor Instituta za javno zdravlje, Boban Mugoša.

U vrhu Evrope po broju testiranja

On je istakao da će baratati samo sa činjenicama, koje govore da je Crna Gora jedna od zemalja, koja najviše testira.

„Da smo u vrhu u Evropi po testiranju u odnosu na broj stanovnika“, kazao je Mugoša.

Rekao je da su trenutni kapaciteti nivoa 200 testova na dan.

Mugoša je rekao da je situacija u naselju Vrela Ribnička izazovna zbog velikog broja kontakata.

Mugoša je kazao da svaki slučaj, koji otkriju prijavljuju i da zato znaju kako se epidemija kreće.

„To nam govori šta treba da radimo i kakve mjere da preduzmemo. Zbog toga, ponavljam da obratimo pažnju na međusobnu komunikaciju, odnos prema oboljelima, na odnos jednih prema drugima i da dobro poslušao šta nadležne institucije govore ili narede. Imamo lokalnu transmisiju, preduzeli smo mjere da se ne širi. Napomenuću da u svijetu na jedan pozitivni slučaj u prosjeku ide 90 kontakata. Mi u Crnoj Gori sa ovim mjerama želimo da to smanjimo na najmanju moguću mjeru“, kazao je Mugoša.

Mugoša

Pojasnio je da je zadovoljan sa izvještajima, koji dolaze od nadležnih službi o tome koliko se poštuju mjere i da se nada da će se sada što više poštovati.

„Jer, sada nam je potrebno da se poštuju još više, jer imamo lokalnu transmisiju, virus se mnogo lakše širi. I da bi ga kontrolisali mi moramo imati fizičku i socijalnu distancu. To je jedini način, koji nam može pomoći. To jednostavno mora da se poštuje, to moraju svi da razumiju“, dodao je Mugoša. Naglasio je da, nažalost, u prethodnom periodu i pored preporuka, molbi i naredbi i zabrana, nije se dovoljno poštovalo. „Zato, da ne bi došlo do toga da imamo na jednog inficiranog 90 kontakata, moramo poštovati mjere, koje smo donijeli, a koje će uticati na to da na jednog inificiranog imamo četiri, pet ili manje kontakata. Čime se stvaraju uslovi da se ova epidemija kontroliše, a u dogledno vrijeme i okonča“, poručio je Mugoša.

Mugoša je još jednom apelovao da se poštuju mjere, da bi sačuvali zdravlje i živote ljudi. „Da smo poštovali mjere, imali bismo 60 inficiranih, a ne 160“, kazao je Mugoša.

On je istakao da je socijalna distanca jedino rješenje za suzbijanje virusa.

Šefica operativnog štaba Vesna Miranović je da će grupa naših državljana doći iz inostranstva i u ponedjeljak, a za danas treba da stignu iz Frankfurta.

Pojasnila je da i dalje dolaze naši građani preko prelaza na Dobrakovu i Debelom brijegu, a da im prave probleme pojedinačni slučajevi, koji nisu najavljeni.

Mugoša je istakao da su na području Podgorice, Nikšića i drugih gradova imali za vikende na desetine građana, koji su organizovali roštiljade. „To je nedopustivo“.

Poručio je da će se primijeniti druge mjere, ako se aktuelne ne budu poštovale.

„Od 100 inficiranih, 20 će biti u teškom stanju“

Mugoša je istakao da „ova bolest ne prašta i ko god joj se nađe na putu biće inificiran“. „Od stotinu inificiranih, 20 će biti u teškom stanju, pet na respiratoru, a dvoje će najmanje umrijeti“, upozorio je on.

Miranović je istakla da su izlazak u nedjelju do 13 časa odobrili i zbog mentalnog zdravlja ljudi i kako bi neko ko ima prijeku potrebu da kupi hljeb ili uzme lijek uradio to. Naglasila je da to nije period ostavljen za šetnje.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti odlučilo je da se od 31. marta konferencije za medije organizuju dva puta dnevno – 09:00 – informacije i odgovori ljekara Instituta za javno zdravlje, i od 17 sati – informacije i odgovori ljekara KCCG sa TV prenosom uživo i mogućnošću da novinari on-line postavljaju pitanja.