Ima li se čime pričepiti?

Podgorička Pobjeda objavila je juče sraman, teatar tekst u kome se kaže da ““junaci” koji su 1992. godine gazili muslimane, sad brane srpske svetinje”, te da se iza kulisa ili ispod krinke “mirnih, protestnih litija“ krije agresivna kampanja, ne samo poništavanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti, već direktnog ataka na državni i nacionalni identitet, ali i osnove građanskog društva. Komentarišući video snimak pod nazivom “Isplivao dokumentarni film o oslobađanju Pljevalja od komunista 1992. godine”, Pobjeda “objašnjava” da baš ovih dana, u jeku protesta u Crnoj Gori, pojedini prizivaju aveti krvavih devedesetih prošlog vijeka. “Pošto političke poruke na molebanima i litijama ne mogu doći do punog izražaja posljednjih dana organizuju se razne huliganske akcije – od farbanja objekata po Crnoj Gori u srpsku trobojku, do ispisivanja grafita sa porukama mržnje prema Crnogorcima, pa i poruke “Smrt Crnogorcima“ poručuje Pobjeda, iskazujući otvorenu mržnju prema 15.000 Pljevljaka svih uzrasta koji na dostojanstven, miran i uzvišen način izražavaju ljubav prema Bogu i Božijim svetinjama. Pozivajući se na nekakav film o borbi za srpsku stvar u Pljevljima, i poručujući da ti snimci “Danas treba da upozore one koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, ali i manjine, da se sličan scenario protiv njih može ponoviti i 2020. godine, jer su, kako reče Mitropolit Amfilohije Crnogorci komunistička tvorevina”, autori su pokušali da opogane vaskrsenje naroda svojim poganim promislima, sa kojim očigledno žive svakodnevno.

Očigledno je da oni koji su bili na vlasti devedesetih baš kao i danas svoju navodnu superiornost i čistunstvo u svim događajima žele istaći nad nevinom djecom, omladinom, starim, pravoslavcima, muslimanima i svim koji na građanski način iskazuju neslaganje sa Zakonom o slobodi vjeroispovjesti kojim se Srbi žele etiketirati kao remetilački faktor života u Crnoj Gori. Od komunističke tvorevine preživio je potez vlasti da želi da još jednom nacionalizuje imovinu Srpske pravoslavne crkve u CG kako bi se udarili temelji “nove CG”.

Koliko političari znaju da odlijepe od stvarnosti pokazuje i sramotna izjava ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara koji je kazao kako vodi računa da Crnogoraci koji „ne znaju srpski“ ne bude u njegovom resoru.

U borbi za pozicije i vlast, političari pokušavaju da život običnog čovjeka pretvore u pozorište u kome su oni režiseri, scenaristi i glavni glumci a narod bi trebalo da budu statisti – srećni što će da se pojave na “njinim” velim ekranima ili počastvovani da se izbliza dive likovima glavnih junaka. Tužna slika političke elite pretvorila se u eksluzivnu predstavu za narod koji je svjestan svog identiteta, prava na slobodu vjjeroispovjesti i dovoljno pismen da shvati i pravne mahinacije “već viđenog”, na primjerima propadanja nekadašnje društvene imovine po principu “kadija te tuži, kadija ti sudi”.

Sramno je da u Pljevljima, kao najstarijem gradu u CG, podgoričani huškački prizivaju aveti iz bilo kog vremena kada se mi sami znamo i imenom i prezimenom. Vlast nam ne može uskratiti pravo da volimo, da se poštujemo, razumijemo, podržavamo i branimo Božije svetinje koje su naša prošlost, sadašnjost i budućnost. Njihov način rada i uvjerenja nažalost sve se više svodi, za sve one koji misle svojom glavom, “Ima li se čime pričepiti” onaj čije srce voli Boga a boji se vođe. Zato podgorička gospodo ne čepajte nas Pljevljake ni naručenim tekstovima jer odavno smo se okalili ekološkim vazduhom, vodom i resursima koji “samo što se nisu” valorizovali. Najveći resurs Pljevalja su ljudi a većina njih traži pravo na slobodu vjeroispovjesti.