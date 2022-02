Imali li drugih bolesti do kovida?

Uhvatili kovid, kovid kao da više nikakve bolesti nema. Kakvi su to heroji, samo traže povećane plata a pacijenta ne vide, samo ga šalju od jednog do drugog, žale se pacijenti iz Pljevalja.

Čest je slučaj da pacijent ode u Dom zdravlja kod izabranog ljekara, koji je u kovidu a niko ga ne mijenja. Medicinske sestre odatle pacijente posavetuju da odu na kapiju u Hitnu pomoć, gdje pacijentu ponude injekciju ili izmjere pritisak. Pacijent ne može da dobije uput za nalaze, iako pokuca na mnoga vrata, posebno kada pacijenti dolaze iz udaljenih sela, po neprohodnim i klizavim putevima.

Jutros je pacijent iz Pljevalja pokušao do ljekara da dođe i u Medicini rada. Na upute dobroćudne medicinske sestre pacijent je do ljekara došao u bivšem zubnom dispanzeru, koji je ljubazno primio pacijenta ali rekao da on ne može dati uput za nalaze iako je pacijentu varirao puls. Na kraju je pacijentu ostalo da sreću okuša popodne, iako nije bilo više od pet pacijenta koji su čekali ljekara uglavnom zbog kovid bolovanja.

Kovid pacijenti prilikom liječenja prinuđeni su na čekanje redova i česte odlaske ljekaru.

„Ranije nije bilo izabranog ljekara samo je jedan radio i sve stizao da pregleda, iako je bilo više stanovnika. Sada vidiš samo nerad, pacijenta nema ko ni da sasluša. Zato ga šetaju, mada je neshvatljivo ponašanje medicinske struke u Pljevljima. Teško onome ko im ide“, kažu nezadovoljni Pljevljaci, pitajući dokle misle narod da ponižavaju i zar treba da ih mole da bi dobili uput za nalaze, kada je pacijent bolestan ili ide na redovni godišnji pregled.