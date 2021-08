IN MEMORIAM: MIHAILO GAČEVIĆ – GAČO

Danas je u 81. godini preminuo naš dragi kolega Mihailo Gačević – Gačo. Mihailo je radni vijek proveo u “Pljevaljskim novinama”, a nakon odlaska u penziju dugo godina volonterski je bio angažovan u redakciji. Iako je po radnom zadatku bio fotograf, Mihailo je obavljao mnoge druge važne poslove, a od štampe do distribucije novina – sve je bio njegov posao. Više od pola vijeka prvi je dolazio na posao, poslednji je odlazio, radeći sve poslove sa ogromnom privrženošću i ljubavlju.

Mihailo je bio najpoznatiji predstavnik “Pljevaljskih novina” jer je sa svojim foto aparatom decenijama vrijedno bilježio sve događaje u Pljevljima, ostavljajući našem listu bogatu arhivu fotografija, svojevrsno svjedočanstvo o životu ovog kraja.

Mihailo je po profesiji bio učitelj. Učiteljsku školu je završio u Prizrenu, a u svojoj struci radio je dvije godine i to u školi u Brvenici. Sa suprugom Kojom, koja je takođe bila učiteljica po profesiji, u braku je bio 54 godine.

Koliko je bio zaljubljen u slovo na novinskom papiru govori i to što je sa nestrpljenjem čekao svaki novi broj “Pljevljaskih novina”, čitao ih sa pažnjom od prve do poslednje stranice, a svakodnevno obavezno kupovao dnevne novine “Dan” i “Novosti”. Sjećao se i sa riječima hvale pominjao često imena svih urednika “Pljevaljskih novina”, ali i volonterskog rada istaknutih novinara i saradnika tokom 60 godina rada. A kolegu Gača, mnogi članovi redakcije pamte po njegovoj poznatoj rečenici – to je veliko bogatstvo! Ma koliko ljudi da je upoznao, vrijednim ljudima i njihovom pregalaštvu uvijek se iznova oduševljavao i svoje poštovanje izažavao tom rečenicom. Upravo takvo bogatstvo imale su Pljevaljske novine. Čast je bila raditi sa Gačom i učiti od njega.

Nek mu je vječna slava i hvala.

Redakcija Pljevaljskih novina