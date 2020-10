“Institut više ne može da postiže…”: Evo koliko je TESTOVA poslato za Njemačku

Institut za javno zdravlje (IJZ) poslao je u Njemačku 1.280 uzoraka na koronavirus na analizu.

Direktorica Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti u IJZ Božidarka Rakočević, kazala je u Bojama jutra na TV Vijesti, da su zbog velikog broja testiranih morali da pošalju uzorke na analizu u Njemačku jer laboratorije Instituta “više ne mogu da postignu”.

Pojasnila je da imaju veliki pritisak i da se veliki broj ljudi testira, pa je tako prije dva dana uzrokovano 300 osoba u IJZ.

Rezultati analize uzoraka iz Njemačke, kako je kazala, očekuju se za najviše dva dana.

Rakočević je kazala da su broju novozaraženih i širenju virusa doprinijeli brojni skupovi, okupljanja, svadbe, porodična veselja, rođendani koji su organizovani u posljednjih mjesec i po dana.

“Prije par dana bila sam na terenu u jednoj opštini i svakog vikenda se organizuju svadbe. Čak i kada nadležne službe dobiju informaciju da će se negdje organizovati svadba, organizatori su spremni da plate kaznu samo da bi se održala. To je vrlo neodgovormo jer je to ogroman epidemiološki rizik”, rekla je Rakočević.

Rad ugostiteljskih objekata u Podgorici ograničen je do 22 sata, nakon čeka veliki broj mladih provod nastavlja u Tuzima i Danilovgradu, što je Rakočević osudila.

“Ne znam šta reći na to. Jednostavno nalazimo u začaranom krugu gdje ne možemo da objasnimo da je jako bitno da zaštititmo sebe od drugih. Van pameti mi je to. Mjere su donijete da bi se spriječilo dalje širenje. Sve to ima posljedice na život svih nas…”

Dodala je da zdravstveni radnici pokušavaju da drže virus pod kontrolom i da zdravstveni sistem daje preko svojih mogućnosti, te da je pitanje koliko još može da izdrži “jer je ovo kontinuitet od februara….”

Rakočević je kazal i da se pomno prati epidemiološka situacija i u predškolskim ustanovama.

Kazala je i da će se najkasnije do 26. oktobra početi vakcinacija na sezonski grip.

“Jako je bitno da se vakcinišu osobe sa hroničkim oboljeljima, zdravstveni radnici, osobe koje imaju oboljenje kardiovaskularnih organa. Poručena je 31.000 doza, a vakcinacija će ići preko domova zdravlja”, kazala je Rakočević.

Izvor: kolektiv.me