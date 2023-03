INTERVJU Danilović: Želim da „naša vlast“ ne liči na DPS-ovu

„Tražim podršku za drugačiji put…. Abazović je imao hrabrih i dobrih poteza… On nije naš problem nego koncept političkog smandrljavanja stvari… Problem je i što u svakoj ‘vrsti rekonstrukcije’ unutar Vlade ostaju pojedinci koji nas više brukaju nego što su donijeli koristi“

Premijer Dritan Abazović je imao hrabre i dobre poteze, ali mi ne pristajemo na “političko smandrljavanje stvari”, rekao je predsjednički kandidat i lider Ujedinjene Goran Danilović, potvrdivši još jednom da ta partija neće glasati za rekonstrukciju li novu vladu aktuelnog premijera.

Abazoviću nedostaje glas podrške u Skupštini za izbor Vlade, koji je uskratila UCG.

Rekli ste da nećete podržati rekonstrukciju, niti novu Vladu ako će premijer i dalje biti Abazović. Smatrate li da je to nastavak stare prakse pokušaja ostanka na pozicijama po svaku cijenu?

Da. Neću to podržati. Nije to odnos prema Abazoviću lično, nego prema principima. Ne razumijem šta je problem da se po dogovoru postignutom kroz svu onu muku i poniženje ne formira Lekićev kabinet. U toj Vladi UCG ne bi dobila ništa, ali smo je podržali. U ovoj bismo dobili izvjesno, ali ne možemo gaziti po sebi jer tako nešto nije ni pošteno ni normalno. Mi smo na vrijeme kazali šta podržavamo, a šta ne – nijesmo ništa u međuvremenu promijenili. Samo licemjeri i lažovi mogu optuživati nas – mi možemo biti krivi samo što držimo do sebe. Nismo rušili onu prvu, ekspertsku vladu, iako je prema našoj stranci bila nekorektna i nepoštena, i to samo zato što zbog funkcija nismo htjeli da rušimo pobjedu i onu veliku nadu naroda.

A onda su je srušili oni koji su potom sebe besprizorno nagradili, ministarskim mandatima i funkcijama po dubini. Šta se sad

očekuje od nas i od mene? Da im se izvinimo još? Da ih nagradimo dodatno zbog par mrvica koje bismo i mi dobili? Ne. Tako neće moći. Ako (Miodrag) Lekić nije mogao ili nije imao podršku od 4. januara, mogli smo dobiti novi predlog mandatara odmah, i do sada novu vladu. Čekao se posljednji trenutak da se pod pritiskom slomi naša slobodna volja. Ne reagujemo, međutim, svi isto kada nas pritisnu ucjene i laži.

Dritan Abazović je imao hrabrih i dobrih poteza, pozdravili smo ih. On nije naš problem nego koncept političkog smandrljavanja stvari koji je neprihvatljiv. Problem je i što u svakoj “vrsti rekonstrukcije” unutar Vlade ostaju pojedinci koji nas više brukaju nego što su donijeli ikakve koristi. Ne može tako. Moramo se vratiti pravilima i međusobnom uvažavanju.

Zbog čega ste odlučili da se kandidujete na predsjedničkim izborima?

Tražila je to od mene stranka, a samo tim ljudima, koji zajedno sa mnom posljednjih nekoliko godina stvaraju stranku, bespogovorno dugujem. Nastali smo iz otpora prema konkurenciji koja je željela da nas uništi, vjerovatno vidjevši prije svega u meni nekoga ko nikako da se preda bez obzira na zatvoren prostor, nedostatak medijske podrške i pokrovitelja koji sa mnogima imaju planove. Na kraju, to je čast, a i mislim da treba ispričati našu, drugačiju priču, te da sam toliko dužan i javnosti. Mene podržava samo naša Stranka i ljudi koji partijski nisu svrstani, pa mi je stoga i izazov nakon dvije decenije bavljenja politikom.

Ne mogu da oćutim sve ono što je naša većina pogazila od avgusta 2020. godine do danas. Ne mogu da se pravim da ne vidim. Partijskim kalkulacijama je mnogo čega istorijski važnog, a što je stalo u onaj 30. avgust, dovedeno u pitanje.

Na čije glasove računate?

Obraćam se slobodnim ljudima koji nisu unaprijed odlučili kako će glasati. Tražim podršku za drugačiji put. Želim da “naša vlast” ne liči na DPS-ovu. Želim istinsku i pravu slobodu za pojedince i narode koji ovdje žive. Konačno, želim da srpski narod kojemu pripadam ne bude zadovoljen time što su sada Srbi razmješteni na ključna mjesta po “dubini”, a da se zaboravi suštinska diskriminacija. Posao da, ali posao za sve i to bez diskriminacije onih koji nisu uzeli članske karte neke od “pobjednica”.

Ako ne uđete u drugi krug, koga ćete podržati?

Svakoga ko pokaže da želi da sruši užasni sistem vrijednosti koji je davno uspostavio lider DPS Milo Đukanović i pokaže namjeru da gradi novo društvo. Svakog od kandidata koji uđe u drugi krug, ali bez ambicije da postane Milo umjesto Mila. Naši ljudi očekuju raskid sa vremenom “gospodarenja” i vremenom “vođe”!

Posljednjih dana građani se žale da su njihovi lični podaci zloupotrijebljeni, a potpisi pojedinim predsjedničkim kandidatima falsifikovani. Neki od njih tvrde da nijesu ni vama dali potpis, iako sistem to pokazuje?

Razgovarao sam sa petoro ljudi koji su mi se javili tim povodom i samo je jedan unaprijed presudio i napravio od toga sebi promociju iako je bio svjestan da takve stvari mogu da se dese bilo kome, a da kandidat ili neki funkcioner nema nikakve krivice. Ipak svakome sam se izvinio i dao podršku da to zakonski razjasni. Izvinio sam se i onima koji to nisu tražili nego su samo željeli da znam da se to desilo.

DIK-u i njenoj službi ne vjerujem. Zašto bih kada sam sa saradnicima otkrio pljačku na naš račun, nešto što je nezamislivo – da vam državni organ na tako kriminalan način obriše liste podrške. Ko je uradio to može podvaliti i potpise podrške, izbrkati ih i namjerno napraviti novi skandal da bi se onaj prvi zaboravio. Ipak, ako je to neko radio navodno za moj račun onda želim da se otkrije ko i kako da bi oštećeni ljudi, bilo ih pet ili petnaest, dobili satisfakciju.

Da li treba promijeniti način prikupljanja potpisa podrške birača?

Sasvim izvjesno da. Mora se uvesti pravilo depozita i manjeg broja potpisa – depozita koji bi bio prijetnja svakome ko ima namjeru da zaradi od kandidature. Ima i drugih načina i treba ih razmotriti – ovako, izvjesno, ne valja i mora se promijeniti.

Crna Gora još jedne izbore dočekuje sa nesređenim biračkim spiskom. Da li se taj problem mogao riješiti u prethodne tri godine, od smjene DPS-a? Zašto, prema Vašem mišljenju, birački spisak nije još sređen?

Birački spisak je generisani “registar” proizašao iz registara koji su ključni. Prebivalište je osnovni problem. DPS nikada nije želio to da uozbilji, a imao je i podršku od satelitskih stranaka. Na desetine hiljada ljudi imaju lažno prebivalište u Crnoj Gori, a Zakon je takav da uz nevoljnu vlast garantuje da zbog toga u krajnjem ne odgovarate. Istovremeno taj kriminal se pravda patriotizmom – ljudi su prognani u dijasporu a mi bismo da ih obrišemo dodatno? Istina je međutim da ti ljudi sa dva prebivališta odlučuju u dvije države a to nije ništa drugo nego lopovluk i kriminal.



Nova vlast nije imala snage ni hrabrosti da se bavi ovim poslom zato što još poneko dobija glasače na taj način, a to je i posao koji ne može da se završi odmah – podrazumijeva mobilizaciju i koordinaciju brojnih službi i državnih organa međusobno. Podrazumijeva trajno sređivanje stanja, a sve što je trajnije od mandata ovdje nije interesantno.

Da li onaj ko bude izabran za predsjednika treba da podnese ostavku na sve partijske funkcije, što do sada nije bio slučaj?

Nije obavezan ni zakonom ni Ustavom, a to je takođe ostalo neupisano s namjerom. Za 25 godina imali smo samo dva predsjednika, a suštinski samo jednog – Mila Đukanovića. Za početak, neko od nas koji pobijedi na ovim izborima mogao bi postaviti novu moralnu normu koja bi se potom podrazumijevala. Ne vjerujem, ipak, da će se dogoditi. Lično, učinio bih to jer od pošteno izborene funkcije predsjednika ništa i ni jedna druga ne može biti veća i donijeti veću čast.

Brisanjem potpisa ne brani se i ne gradi demokratija

”Opljačkani smo i to na organizovan način. Oćutala je ona javnost koja nije smjela. Da se to desilo nekome drugom, osporio bi se cijeli proces. Oćutala je i moja konkurencija, a to je pomalo jadno. Ipak, ostavljam im to na razmišljanje – tako se ne brani sloboda niti gradi demokratija. Podnijeli smo krivičnu prijavu SDT protiv NN lica u Stručnoj službi DIK-a i tražili da se kao svjedoci saslušaju njen predsjednik, sekretar i administrator. Nećemo odustati i zaboraviti bez obzira na rezultat”, rekao je Danilović.

