Intervju: Ines Mrdović, Akcija za socijalnu pravdu

Budžet politički, rasipništvo se nastavlja a političarima odgovara pat pozicija

Od nezavisnosti do 2020. zemlja se zadužila zadužila sedam i po milijardi eura; Javna administracija se mora upoloviti, i više od toga; Zemlja je u nikad dubljoj političkoj i institucionalnoj krizi. Ne može se volja desetine hiljada građana baciti „pod noge“, zbog nekoliko žalbi, koje se čak ni ne odnose na rezultat glasanja. Zna se šta je tu javni interes i šta je demokratija; Ukoliko Damjanović predloži vraćanje doprinosa za zdravstvo, što će odmah dovesti do smanjenja plata zaposlenima, mislim da će proći kao „bos po trnju“

PVN: Kako komentarišete činjenicu da je kumulativni budžetski deficit u prvih devet mjeseci iznosio 36 miliona eura, da su tokom ove godine značajno uvećani mnogi prihodi, a da Vlada planira da se do kraja godine zaduži 350 miliona eura, te da su nedostajuća sredstva u narednoj godini projektovana na preko 700 miliona eura?

Mrdović: Manjinska Vlada Dritana Abazovića, koja je, uvijek naglašavam, izabrana na neustavan način, uradila je dva rebalansa budžeta. Prvi već od maja, neposredno po njenom izboru, i označila ga je tehničkim, ali on to suštinski nije bio, jer je već tada pokazana tendencija da se uvećaju rashodi za glomaznu administraciju kroz povećanje broja resora, što je bio jasan signal da se kroz budžet moraju zadovoljiti apetiti različitih političkih grupa, koje su tada dale podršku manjinskoj Vladi.

Drugi rebalans je urađen nakon što joj je izglasano nepovjerenje u državnom parlamentu, čime je izgubila politički legitimitet, ali je gubitak podrške nije spriječio da ponudi rebalans, a da ga zatim partije većine usvoje u parlamentu. Ulog je bio suviše veliki zbog lokalnih izbora održanih 23. oktobra. Opšti je utisak u javnosti da se tom rebalansu pribjeglo kako bi se preko državnih resursa ostvario što veći politički uticaj na potencijalne birače. Ipak, pokazalo se neuspjelim, jer su kod crnogorskih birača očigledno počeli da duvaju i neki „drugi vjetrovi“, a ne samo oni, koje je DPS godinama raspirivao, a potom u dobroj mjeri prihvatile i partije novih vlasti.

U svakom slučaju, zahvaljujući najviše ekonomskom programu Evropa sad punjenje državne kase ove godine je bilo mnogo veće nego što su bile prvobitne procjene, dok je deficit zabilježio neke od najnižih nivoa u odnosu na ranije godine. Takođe, zvaničnici saopštavaju da je prihod od turizma do ovog perioda preko 900 miliona eura, dok je nivo depozita skorije bio 200 miliona eura. Stoga je potpuno nejasno za šta je do kraja godine potrebno 350 miliona. Moguće je da manjinska Vlada kroz zaduženje pokušava da stvori fiskalnu rezervu za narednu godinu, ali je to prvo pošteno trebalo reći, a ne radi pokušaja sticanja političke koristi pronalaziti krivca u programu Evropa sad, koji je bio jedino stvarno dobro za građane u ko zna koliko zadnjih godina, jer im je upravo taj program povećao plate.

PVN: S obzirom da, prema nekim procjenama, Crna Gora u naredne tri godine treba da plati blizu 2 milijarde eura po osnovu dugova koji su nastali prije 2020. godine, do kad ćemo moći da presipamo iz šupljeg u prazno uz visoke kamatne stope?

Mrdović: Ova zemlja nema realnu ekonomiju i godinama se živi od enormnih zaduženja. Neminovnost zaduživanja postojaće sve dok se ne uspostavi realni osnov za razvoj stvarne, a ne vještačke ekonomije.

Od nezavisnosti do 2020. procjena za zaduženjima (sadržane u godišnjim budžetima) je bila četiri milijarde eura, a zemlja se stvarno zadužila sedam i po milijardi eura. Dakle, DPS vlade su omašile u procjenama za punih tri i po milijarde, koliko su nas više zadužile. Prosječno je svih poslednjih godina za pokrivanje raznih „rupa“ u budžetu potrebno od pola milijarde do 700 miliona.

Podsjetiću da je „začarani krug“ zaduživanja počeo svojevremeno od finansijske podrške Prvoj banci i bankarskom sektoru iz državne kase, pa nastavljen padom državnih garancija za KAP. Zemlja nikada nije uspjela da u godinama kada treba vratiti glavnicu euroobveznice vrati taj iznos, već se išlo na refinansiranje, i tako u krug. Uz te loše poteze, kao i uz gomilanje javne administracije, jer je to donosilo pobjede na izborima, došli smo do ove nezavidne faze.

Ovdje ću naznačiti da, iako sam protivnik zaduživanja za tekuću potrošnju, treba biti svjestan da sve dok ne razvijemo realnu ekonomiju, zemlja je bukvalno primorana da pozajmljuje novac po kamatama, koje su sve skuplje. Takođe, ako nas je DPS vlast zaduživala zbog pomoći privilegovanima, a na teret svih nas, onda neka se zadužujemo i za penzionere, za socijalu, za one koji su godinama gurnuti na marginu i žive živote ispod svakog nivoa ljudskog dostojanstva.

PVN: Šta očekuje građane ukoliko Crna Gora sklopi aranžman sa MMF-om da bi obezbijedila nedostajuća sredstva?

Mrdović: Ako je suditi po tome što je početak decembra, a da manjinska vlada u tehničkom mandatu nije uspjela da povoljno pozajmi iole ozbiljniji iznos novca, stiče se dojam da je aranžman sa MMF-om sve izvjesniji u nekom narednom periodu.

Treba ukazati da aranžmani sa MMF više nijesu strogi kao u nekim ranijim periodima, u smislu prestrogih zahtjeva za smanjivanjem plata i penzija. Međutim, suština je da zemlja koja traži pomoć od MMF-a mora da podnese odgovarajući program mjera, posebno kada su u pitanju rezovi u javnom sektoru, a koje se obavezuje da će ispuniti. Tek nakon toga MMF odobrava pomoć.

Kao problem vidim to što vlada u tehničkom mandatu ne bi trebalo da dogovara ovaj aranžman, jer više nema politički legitimitet, ali Abazovićevu vladu očito mnogo ne tangira što nema podršku. U svakom slučaju, to je „vruć krompir“ za svaku vlast.

PVN: Kako komentarišete Predlog Budžeta za 2023. godinu, odnosno to što nema kresanja javne potrošnje, racionalizacije preglomazne državne uprave, a pritom je najavljeno povećanje zarada u javnom sektoru, bez preciziranja kome i u kom procentu? Gdje se po Vašem mišljenju najviše moglo uštedjeti i kako će povećanje zarada uticati na privatni sektor?

Mrdović: To je po ko zna koji po redu politički budžet. Niko nema političke kičme da počne ozbiljnije rezove u pogledu preglomazne državne uprave, a oni će u nekom času morati da se dese.

Prema nekim grubim procjenama, u javnoj administraciji je preko 60 hiljada uposlenih, a ne računajući ugovore o djelu, konsultantske usluge, ugovore o povremenim poslovima, a što su sve dodatna zaposlenja. Toliku navalicu zaposlenih ne bi izdržale ni bogata Švedska ili Norveška, a kamoli veoma siromašna Crna Gora. Pri tome je to u dobroj mjeri nekompetentna administracija, sa morem kupljenih diploma, jer je opšte poznato da su do posla dolazili uglavnom partijski podobni i oni sa nepotističkim vezama, a ne najkvalitetniji.

Enormna državna uprava lančano vuče i veće druge troškove, a ne samo za zarade, poput materijalnih, smještajnih, za dnevnice, gorivo, energiju… Poseban problem u budućim vremenima vidim to što će trebati ogroman novac kada se mnogi proglase tehnološkim viškovima. Prosto se radi o tome da su zaposleni u administraciji zaštićeniji nego u privatnom sektoru, jer postoje kolektivni ugovori koji im garantuju bolja prava. Kada ste državni službenik, vi imate niz benefita, za razliku od zaposlenog kod privatnih subjekata.

Postoji dosta prostora za uštede. Prvo i osnovno, mora se prestati da dovođenjem partijskih i nepotističkih uhljeba, što je izraz odomaćen u javnosti. Službena putovanja, gorivo, materjalni troškovi, naknade, samo su neki od rezova koje je trebalo učiniti, ali očito da nema volje da se prestane sa rasipništvom.

Kada je riječ o uticaju na zarade u privatnom sektoru, vrijeme će pokazati u kom pravcu će to ići. Kod privatnika vi uglavnom imate samo zaradu i mnogo znoja morate da prolijete za platu, koja je obično potcijenjena, a primanja u javnom sektoru prati niz dodatnih beneficija i to je ono što ih čini privlačnim (uz to da vam radno vrijeme dosta prolazi u boravku po lokalima i završavanju privatnih obaveza).

PVN: Gdje vidite način za oporavak crnogorske ekonomije i konsolidaciju finansija?

Mrdović: U realnoj ekonomiji i kvalitetnom i odmjerenom, a ne prekomjernom, korišćenju resursa ove države, uz intenzivno dobijanje sredstava iz evropskih fondova. Turizam nije dovoljan da bi Crna Gora bila bogata. Mi se kao država moramo vratiti proizvodnji.

U prvo vrijeme potrebno je okrenuti se poljoprivredi, jer tu ima prostora za razvoj, a uz izdašno crpljenje novca iz međunarodnih donatorskih pomoći. Mi sada imamo situaciju da ni grantovi ne mogu da se povuku, jer nema vizije, nema ideje, a u upravi sjedi nekompetentan kadar.

Digitalna sfera može podržati ukupan razvoj, jer su i tu na inostranom tržištu veliki potencijali, ali ja ne spadam u one koji smatraju da onima, koji treba da nam uvezu i razviju digitalne alate i vještine, čime će se pokrenuti razvoj, treba dati prevelike beneficije i poreske povlastice. Potrebno je voditi računa o javnom interesu, jer imamo mnogo primjera iz prethodne tri decenije, koji pokazuju da je navodnim strateškim investitorima maltene poklanjana dobra i resursi ove zemlje.

Treba privući inostrane investitore, ali je preduslov svega ipak snažan otklon od koruptivnih praksi. Zemlja koja slovi za koruptivnu i gdje nema vladavine prava, uz češće političke krize, teško će privući stvarne, a ne tobožnje investitore.

Kada je riječ o konsolidaciji finansija mora se ići na ozbiljan rez u javnoj administraciji, koja se mora prepoloviti, i više od toga. Takođe se moraju razbiti monopoli, koji povećavaju izdvajanja iz budžeta, a koji su najzastupljeni u putnoj infrastrukturi i gradnji infrastrukturnih objekata, te nabavci lijekova. Koncesiona politika je godinama takva da država ubira sitniš, a privatnim koncesionarima ostaje kajmak, te se mora ozbiljno mijenjati. Moraju se ukinuti mnoge neopravdane beneficije, poput naknada za funkcionere po prestanku javne funkcije ili dodatnih primanja za nešto što je njihov redovan dio posla, rasprodati značajan dio preglomaznog voznog parka, mora se ukupno zaustaviti sveopšte rasipništvo javnog novca, pa će onda ostati više sredstava za socijalu, penzije, subvencije za zapošljavanja, subvencije za poljoprivredu.

PVN: Kako komentarišete tvrdnje ministra Damjanovića da je ukidanje doprinosa za zdravstvo nepromišljen i neodgovoran potez koji je doveo u pitanje snabdijevanje građana lijekovima i uslugama zdravstvene zaštite?

Mrdović: Umjesto što glasno „kuka“ od prvog dana, od kako je na toj funkciji, a poznat je bio kao veliki protivnik programa za povećanje zarada zaposlenima, aktuelni ministar finansija je mogao nešto preduzeti da se razbije monopol u nabavci lijekova, jer je opšte poznato da se iz državne kase preliva u privatne u tom sektoru na naš teret, jer plaćamo najskuplje lijekove u okruženju. Model koji je osmislio svojevremeno DPS treba otkloniti, ali ni ovdje nema političke spremnosti da se zaštiti javni interes i mi građani.

Pored toga, nije mi poznato da se on lično odrekao bilo koje visoke zarade koju je ostvarivao godinama kao poslanik, niti naknada po prestanku funkcije. Pa kada već misli dobro svojem džepu, onda valjda i drugi uposleni u ovoj zemlji imaju pravo na makar pristojne zarade, a time i živote.

Zapravo, ministar finansija može da predloži zvanično vraćanje doprinosa za zdravstvo, što će odmah dovesti do smanjenja plata zaposlenima, pa neka vidi kakva će biti reakcija javnosti. Mislim da bi brzo prošao kao „bos po trnju“.

PVN: Da li imate podatak koliko je lica u državnoj upravi zaposleno po ugovoru o djelu, koliko država po tom osnovu izdvaja godišnje novca i kako je moguće da se i dalje zloupotrebljava taj vid upošljavanja?

Mrdović: Ministarstvo javne uprave ne daje precizne podatke o tome, čak ni za ukupan broj zaposlenih po osnovu ugovora o radu, ali se može procijeniti da ih je na hiljade. Ugovori o djelu su najviše zloupotrebljavani model zaposlenja u javnoj upravi i oni su praktično „ulaz“ u upravu na „mala vrata“, jer se kasnije konkurski maltene odrade pro forme.

Ono što je međutim poznato jesu milionski iznosi, koji se godišnje izdvajaju za plaćanja po osnovu ugovora i djelu. Tako manjinska vlada u tehničkom mandatu za narednu godinu projektuje taj izdatak na čak 16,5 miliona eura, što je jasan pokazatelj novih „pumpanja“ broja zaposlenih, u odnosu na 11,8 miliona, koliko je bilo opredijeljeno početnim budžetom za ovu godinu, a onda je manjinska vlada tu stavku rebalansima uvećala na 14,7 miliona. Ti iznosi se iz godine u godinu povećavaju, što implicira da je uticaj politike i dalje dominantan.

PVN: Na kraju, kako vidite trenutnu političku situaciju u Crnoj Gori i šta mislite o predlogu bivšeg ministra Spajića da se poslanicima isplaćuju zarade po učinku?

Mrdović: Zemlja je u nikad dubljoj političkoj i institucionalnoj krizi. DPS sa svojim saveznicama je na ulici gdje traži vanredne izbore, a praktično se nada da do njih još neće doći, jer im podrška kontinuirano pada. Manjinska vlada je bez političkog legitimiteta i zemljom vladaju oni koji nemaju većinsku podršku kod građana. Partije parlamentarne većine takođe zebu od izbora i nadaju se da će se nastaviti postojeća pat pozicija, dok ne konsoliduju redove. Zapravo se svi žestoko plaše od naglog uspona Pokreta Evropa sad, koji je na lokalnim izborima uspio da ostvari dobar rezultat.

Suština je da o interesu građana niko ne misli. A najveći interes građana jesu vanredni izbori, jer se ovaj „Gordijev“ čvor mora razmrsiti i partije jasno izmjeriti, pa se na osnovu takvih rezultata krenuti dalje. Ne može se vladati bez izbora, a mi vidimo da je DPS htio da vlada i kada je opozicija, odnosno da partije maninjske vlade hoće takođe da vladaju, a bez iole relevantne podrške u biračkom tijelu (na nivou su jedne cifre i ne prelaze dvocifrenu podršku).

Vidimo nevjerovatnu situaciju i na lokalnom nivou, posebno u Glavnom gradu. Iako je vlast izgubljena, neće da je predaju, već se svi pozivaju na nepostojanje funkcionalnog Ustavnog suda, a kao da ne postoji Evropski sud za ljudska prava. Kada ste u pravnom ćorsokaku, morate naći izlaz iz njega, a to se postiže korišćenjem analognih pravnih mehanizama, što je u ovom slučaju Evropski sud. U međuvremenu treba proglasiti rezultate izbora, jer je demokratija vladavina većine, a ne manjine. Nedopustivo je da se, primjera radi, omogući manjini da vlada još godinu, dvije, a do uspostavljanja funkcionalnog Ustavnog suda, jer to zavisi upravo od onih koji su gubitnici na lokalnim izborima. Ne može se volja desetine hiljada građana baciti „pod noge“, zbog nekoliko žalbi, koje se čak ni ne odnose na rezultat glasanja. Zna se šta je tu javni interes i šta je demokratija.

Što se tiče zarada poslanika, bila bi čista pravda u ovoj zemlji da im se drastično umanje primanja i ukinu brojne beneficije, pa da vide kako je običnom građaninu, koji se od prvog do prvog u mjesecu „pati“ sa primanjima, zahvaljujući upravo politikama koje su ti poslanici donosili u proteklih trideset i više godina, a gdje su dobrim dijelom dizali ruke u korist privilegovanih privatnih interesa, a na štetu ukupnog javnog i interesa svih građana.

Text objavljen u Pljevaljskim novinama