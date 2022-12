Ireni Čabarkapi, koja je na hemodijalizi deset godina, neophodna pomoć potrebna transplatacija bubrega

Pljevljanki Ireni Čabarkapa (46) potrebno je 109.000 eura za transplantaciju bubrega, saopštili su iz NVO „Humanost“. Ireni, rođena Gvozdenović, deset godina život zavisi od hemodijalize na koju ide tri puta nedeljno, jer joj bubrezi otkazuju. Irena je voljena majka i supruga i život joj zavisi od aparata.

Irenini prvi problemi sa bubrezima počeli su kada je imala 20 godina.

“Tada sam liječna i po mišljenju ljekara izliječena. Kasnije sa 24 godine sam se udala, a sa 26 ostala trudna. Tad su mi nalazi bubrega skočili i sedam doktora na konzilijumu je insistiralo da prekinem trudnoću, jer me ona može uvesti u eklampsiju (stanje koje može dovesti do smrti). Samo sam im se nasmijala i rekla da se ne slažem. U sedmom mjesecu rodila sam najljepšu djevojčicu na svijetu. Dala sam joj ime Natalija jer to znači dar od Boga. Imala je samo 1,300 kg ali je borac na mamu i uspjela je da se izbori za svoj život. Sad je student i kroz život korača hrabro i neustrašivo. Moje stanje koje se bilo pogoršalo tokom trudnoće, poboljšalo se i tako je trajalo još 9 godina. Prilikom jednog pregleda ustanovljeno je da moram početi sa dijalizama. Niko od moje porodice nije mogao biti donor jer smo različite krvne grupe. Svijet mi se srušio. Ali onda sam rekla sebi: „I ovo je život! Ja imam razlog da živim! Ja imam za koga da se borim!“ I tako je moj život zaista postao borba. Borba sa samom sobom. Kada ste na dijalizi ne smijete da jedete šta hoćete, da pijete koliko hoćete… sve je ograničeno”, priča Irena za Pljevaljske novine.

Najteže je usledilo kada su se pojavili problemi sa fistulom koja je pukla, što je moglo dovesti do smrti.

“Uslijedilo je nošenje AV katetera 12 mjeseci, za to vrijeme sam sedam puta bila u operacionoj sali. Tri puta da se postavi AV kateter koji se začepljao i četiri puta operacija fistule od kojih su prve tri bile neuspiješne. Izmučena svim tim… dobila sam strahove od ljudi, da me neko ne gurne i ne povrijedi. Ruke su mi bile crne od podliva od operacija a iz vrata mi je virila cijev. To mi je bio najteži period. Ono sto sam sebi uvijek govorila je PROĆI ĆE. Privatno sam uradila fistulu i moj život se „vratio u normalu“. Normala na dijalizi je da brinete o svakom zalogaju, o svakom gutljaju. Da pijete šaku lijekova dnevno, da vam pritisak može pasti. Da nemate nekad snage ni da sjedite a kamoli da brinete o porodici. Ali svako jutro ja sebi kazem: „Dobro jutro – život je lijep.“, priča Irena.

Irena ima snage i vjere u pozitivan ishod svoje svakodnevne borbe.

“Moja snaga za ovu borbu su moja dva plava oka koja kad me pogledaju ja zaboravim svu muku. Kao i neizmjerna podrška mog supruga koji ima razumijevanja za sve moje nervoze. Koji nikad nije prestao da mi pokazuje koliko me voli i koliko smo mu bitne ja i naša kćerka. Moja snaga je moja porodica, koja se nikada nije bunila što ne putujemo, jer sam ja vezana za aparat svaki drugi dan. Oni su sve podredili meni. Moja želja je da se transplantiram i da svi uživamo u običnim, malim svakodnevnim stvarima”, kaže Irena.

Budući da nema srodnog donora, Irena je primorana da ide u Bjelorusiju, gdje, u ovom trenutku, jedino može obaviti transplantaciju a potrebni novac za preglede i transplastaciju prikuplja preko platforme humanost.com. Svi koji žele i u mogućnosti su, mogu da uplate novac na žiro račun: 520-44376-31, a ukoliko su uplate putem deviznog računa na 520004200000311914.

Pomozimo hrabroj ženi, koja, uprkos svemu, plijeni osmijehom, da osjeti radost putovanja, svakodnevice života bez patnje, straha i neizvjesnosti .

U Crnoj Gori na listi čekanja za transplantaciju bubrega, srca, pluća i jetre nalazi se 58 odraslih i djece, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Ministarstva zdravlja, a oboljeli već tri godine nijesu u mogućnosti da u Kliničkom centru obave operacije usled prekida programa zbog isticanja ugovora o saradnji sa Kliničko-bolničkim centrom „Rebro“ iz Zagreba, piše Dan. Na listi za presađivanje bubrega nalazi se 36 odraslih, jedan pacijent čeka transplantaciju srca, deset osoba čeka transplantaciju pluća, a šest pacijenata čeka presađivanje jetre. U Crnoj Gori je do 2019. godine obavljeno 45 kadaveričnih trasplantacija organa sa srodnika. Zbog takve situacije i uskraćivanja prava na liječenje u Crnoj Gori, oboljeli su primorani da prikupljaju novac putem medija i mole za pomoć kako bi obavili transplantaciju u Turskoj ili Bjelorusiji.

Text objavljen u Pljevaljskim novinama