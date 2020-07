Iskustvo oporavka od infekcije virusom korona

Ljudi su izloženi svakodnevnom stresu od širenja korona virusa. I pored opreza moguća je infekcija virusom a naš Pljevljak Aleksandar Čović, koji živi u Beogradu, kaže da je njegova porodica imala sreće jer djeca su, hvala Bogu zdravo. On i supruga Irena nakon 18 dana borbe sa infekcijom covid 19 kada je prošla temperatura, ušli su u fazu oporavka.

-Mi smo stvarno imali sreće da nemamo bas teške simptome ali strah koji čovjek preživljava kada zna da se sve može promijeniti za par sati,briga za porodicu, djecu, sve je ogroman stres,kazao je Aleksandar .

Prenosimo Ireninu izjavu sa fejsbuka o “ Kovid preživljavanju”

Nadam se da će nekima pomoći naše iskustvo.

Moje „Kovid preživljavanje“ …

Posle invazije ovog virusa u meni i oko mene, reći ću da je Podmukao i Nepredvidiv…

Kako god da je sklepan, sklepan je da razori imuni sistem čoveka, pa kako ga ko sačeka i kako se ko izbori da ga izbaci iz organizma.

Ja sam prošla sa 2 dana temperature 38,6..i jakom glavoboljom koja me je „gadjala sa čela“ .. Ostali dani su bili sa 37,2..u popodnevnim satima. Opšta slabost organizma, nemogućnost stajanja na nogama duže od desetak minuta.. Morala sam u horizontalu..Bledilo, ispijenost…

Dve ture hemomicina, puno čajeva-ne mogu da ga omirišem više, ni u kom obliku.. Vitamini – Mg, Zn, C… Ceđeni sokovi, jedino „pevac“ supa.. Domaća mi je bila preteška. Apetit na nuli..

Čula ukusa i mirisa su nestala četvrtog dana…U korenu nosa kao da mi je neko presekao ili umrtvio čula i suzio malo disajne kanale.. Danas je devetnaesti.. Polako su počela da se vraćaju posle 10-og dana i sada je već na normali..

Nisam imala probleme sa disanjem, sa plućima. Sve je suvo.. U nosu, u grlu.. Ako se zakašljem po koji put, to je suvi kašalj..

U dva navrata sam bila u kovid ambulanti. Jednom bila pregledana i poslata kući jer su pluća bila mirna, saturacija odlična… Drugi put, muž i ja bili na nogama od 7-14 h… On, tada, 11-i dan pod temperaturom..

Na moje raspitivanje o tome kada ću moći medju ljude, pošto me ne testiraju.. uradili su mi PCR test.. Posle 4 dana su me zvali da me obaveste da sam pozitivna i da moram biti jos 14 dana u samoizolaciji dok ne uradim sledeći test.. Ako bude negativan.. E, tada mogu medju ljude…

A to što smo svi već dve nedelje u izolaciji.. I što nas nisu testirali jer smo sa lakšim simptomima.. Nikom ništa.

Od muža je sve krenulo.. Nakon dve ture hemomicina i fortece, antibiotik jači od hemomicina, rentgena pluća-sve je bilo čisto, brzog testa iz krvi koji je pokazao da je IgM povišen-prevod virus je aktivan u njemu… počela je temperatura da mu se spušta.. I trajala… Sitna… Oko 37..Koprcala se..Nekih 18 dana…

Deca su bila sa nama tokom celog ovog perioda i ostala zdrava..

Sa maskama po kući….

Sa umorom pri svakom koraku..

Bez sna… Ja koja zaspim čim glavu spustim na jastuk.. Nisam oka sklopila tri noći… Neki nemiri, slike koje lete ispred očiju i ne daju mira… Čudno stanje uma…Tremor u mišićima nogu…

Zato kažem podmukao… Gricka, glodje…

I ne živite u zabludi da Vas neće…

Hoće.. Ima ga svuda…Maske obavezno u zatvorenim prostorijama.

Jačajte organizam vitaminima, ishranom.. Pripremite se za napad.. To Vam je jedino oružje koje ćete imati…

Budite korak ispred.

I ako Vas napadne, osluškuje sebe…svaki znak, svaku boljku, svaku promenu… Da bi, ako se zakomplikuje, odreagovali na vreme.

Relacija.. Za one na Novom Beogradu… Prvo ambulanta Staro Sajmište, dobijete papir sa kojim ulazite u „Medicinu rada“ bez čekanja broja u 7 ujutru, pa kad stignete na red… A kad uđete… Imate opet red… Za krv, bris… Rentgen pluća… I čekate… Dočekate sigurno… I ako.. nekim slučajem, nemate covid… U svoj toj gunguli od zaraženih.. Dobićete..Pre ili kasnije.

Još smo mi bili srećnici. Lečeni u svom domu.. U svom krevetu..

Iskustva onih koji su završili u bolnici… Verujte mi… Ne želite da čujete… Bar onih sa kojima sam ja razgovarala u tom čekanju..

Danas je bilo retestiranje.. Čekanje na Starom sajmištu blizu dva sata na kontrolni pregled. Pa“ Medicina rada“.. I na moje opšte iznenadjenje.. bez reda i čekanja.. Ili je organizacija bolja, ili virus malo jenjava..

I sad… Čekanje.. 3,4,5 dana.. Pa šta bude. Ako „slučajno“ bude pozitivan nalaz, a dešava se-virus je „bolesno uporan“… još dve nedelje one iste samoizolacije…

Kad se sve preračuna…

Samo skoro mesec dana…

Sitnica…