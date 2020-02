Ispod teksta u „Pobjedi“ ne stoji potpis Alme Sadović

Ispod teksta pod naslovom „Junaci“ koji su 1992. gazili Muslimane u Pljevljima sad brane srpske svetinje“ i u kojem posebna „pažnja“ posvećena članu za Odbora za zašititu svetinja Milinku Gazdiću, koji je devedesetih bio jedan od lidera Srpske radikalne stranke. Gazdića su u tom tekstu doveli u veoma blisku vezu sa Milikom Čekom Dačevićem, o čijim „podvizima“ u samom gradu, Pljevljaci koji su to gledali svojim očima dobro znaju.

O tekstu u kome se pominje Gazdić koji se već duži niz godina ne bavi se politikom ne stoji potpis naše sugrađanke Alme Sadović, dopisnice Pobjede i novinara RTV Pljevlja.Ispod teksta u Pobjedi stoji potpis Kaćuše Krsmanović, potpis Alma Sadović postavljen je na portalu „Analitika“ zajedno sa pomenutom urednicom rubrike „društvo“ u Pobjedi. Došlo je do greške koja je izazvala niz neprijatnosti novinarki koja je nekoliko puta veoma profesionalno i odgovorno izvještavala sa svih dešavanja u Pljevljima, pa i sa molebana i litija koje su organizovane kao reakcija na usvajanje Zakona o slobodi vjeroispovjesti. U tekstu se pominje i Božidar Knežević jedan od potpisnika incijative za sazivanja sjednice SO Pljevlja na temu Zakona o slobodi vjeroispovijesti, mada Knežević nije bio rođen 1992 i nema veze sa pomenutim tekstom. Uslijedila je reakcija Kneževića koju je povukao nakon saznanja da Sadovićka nije napisala tekst koji se bavi snimkom sa you tube. Ono što je najvažnije nakon ljudskog i iskrenog razgovora svi nesporazumi mogu da se riješe na zadovoljavajući način ljudi koji su mogli, a srećom nisu, predmet negativne medijske kampanje. Ljude iz Odbora, kako su nam rekli povrijedila je činjenica da je u pisanju teksta učestvovala novinarka iz Pljevalja, čije je ime nakon njene reakcije uklonjeno sa portala Analitika. Naravno niko ne spori da se pišu članci o tom filmu, pa i na način koji je to uradila koleginica Krsmanović, ali to je njen stav i neka kao što je to u današnjoj Pobjedi stoji njen potpis.