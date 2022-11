Istorijat Srednje stručne škole Pljevlja

Srednja stručna škola baštini bogatu tradiciju i jedna je od najstarijih srednjih škola u državi. Naime, iste školske godine kada je otpočela sa radom Pljevaljska gimnazija, a bilo je to prije više od sto godina, odnosno 1901. godine, za žensku omladinu je bila organizovana nastava prvo iz nekih stručnih predmeta, a kasnije i iz opšteobrazovnih, tako da već 1903. godine u Pljevljima radi potpuna trogodišnja ženska stručna škola pod nazivom Djevojačko-radenička škola.

Vremenom je ženskoj omladini bilo omogućeno da se upisuju u Gimnaziju, zbog čega je dobrim dijelom opalo interesovanje roditelja i učenica za ovu školu, te je Djevojačko-radenička škola prestala sa radom 1912.godine.

Dalji razvoj stručnog obrazovanja prekinut je početkom Balkanskih i Prvog svjetskog rata i nastavlja se po svršetku tih ratova. Između dva svjetska rata u Pljevljima je radila zanatska škola, ali o njenom radu postoji vrlo malo podataka. Ta škola je obnovljena 1945. godine i radila je pod nazivom Srednja škola za učenike u industriji i zanatstvu. Škola se tako zvala sve do 1958. godine, kada je dobila naziv Škola učenika u privredi. Od 1962. do 1965. ova škola je bila u sastavu Radničkog univerziteta, a po izdvajanju iz Radničkog univerziteta radila je kao samostalna ustanova do 1971. godine, kada se integrisala sa Ekonomskom školom, te od tada obje integrisane škole rade kao jedna ustanova pod nazivom Školski centar Pljevlja.

Prelaskom na tzv. Usmjereno obrazovanje, Školski centar i Gimnazija integrišu se u jednu školu krajem 1978. godine i tako objedinjene rade sve do 1991. godine, kada su ove dvije škole ponovo razdvojene. Od školske 1998/1999. škola nosi naziv Srednja stručna škola.

