Istovremenim uzimanjem i vraćanjem prirodi stvaramo preduslove za finansijski i ekološki održive biznis ideje

NVO Eko-tim je od 5 – 6. novembra organizovala hakaton za srednjoškolce iz opštine Pljevlja i studente Univerziteta Crna Gora.

Više od 30 mladih ljudi učestvovalo je na hakatonu „Budi lider zelene tranzicije i učini budućnost sigurnijom“, i tokom 24 časa, uz podršku mentora radilo na razvijanju svojih ideja, kako bi na što bolji način pripremili svoja izlaganja za finalni nastup (tzv. pitching) pred stručnim žirijem, koji je bio zadužen za njihovu evaluaciju.

Tema ovog hakatona bila su Rješenja zasnovana na prirodi iliti (eng. Nature Based Solutions). Ovaj koncept je već duži niz godina aktuelan u svijetu i nastoji da stvori preduslove održivog korišćenja usluga ekosistema, na način na koji ekonomska aktivnost ne bi imala negativne implikacije, već bi doprinosila očuvanju biodiverziteta.

Iako ovakvi primjeri nisu u dovoljnjoj mjeri zastupljeni kod nas, to nije spriječilo timove da osmisle niz inovativnih i održivih ideja, čija bi dalja realizacija do nekog start-up, pa čak i do konačnog proizvoda bila realistična.

Ideja „Goatmaster“ koja se zalaže za uzgoj domaćih, autohtonih koza osvojila je prvo mjesto na hakatonu. Pored tradicionalnih aktivnosti proizvodnje sira i mlijeka, dodatna usluga ove biznis ideje bila bi i održavanje zelenih površina, iskorinjivanjem invazivnih vrsta i smanjivanjem potreba njihovih vlasnika za košenjem, paljenjem, i ostalim sredstvima čišćenja ovih površina.

Drugo i treće mjesto osvojile su ideje „Forest Fruit Treasure“ za organsku proizvodnju šumskih jagoda, borovnica i kupina, odnosno „Biocompost“ za proizvodnju organskog đubriva od ostataka hrane iz ugostiteljskih objekata.

Prvoplasirana ideja, nagrađena je regionalnim putovanjem u Sofiju u okviru projekta, dok je NVO Eko-tim uz pomoć Opštine Pljevlja obezbijela i nagrade za druge dvije ideje u vidu bluetooth zvučnika i promotivnog materijala Turističke organizacije Pljevlja.

Hakaton je dio regionalnog projekta Panda Labs Junior for Just Transition, koji se realizuje uz podršku Evropske inicijative za klimu (EUKI) i Njemačkog saveznog ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu bezbjednost (BMU). Projekat traje dvije godine.

