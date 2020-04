Genijalnost Lovćenskog Tajnovidca Njegoša nije samo u tome, što je u Gorskom vijencu opjevao „istragu poturica“, događaj za koji istorija nije posigurno utvrdila da li se dogodio. Njegova veličina je u tome što je opjevao i predvidio događaj koji će se tek dogoditi. Naime, danas u Crnoj Gori naporedo teku dvije istrage, jedna protiv korone, koju vodi čitav svijet, a druga je „istraga predaka“, iliti „posrbica“ kako se to kaže u savremenom Dukljanskom žargonu. Ova druga istraga je počela 1997.godine, a nastavila se i u doba korone.

Previše je dokaza za izrečenu tvrdnju. Nakon usvajanja satanističkog Zakona o slobodi vjeroispovijesti, desile su se litije, koje su zadivile svijet i dobro uzdrmale aktuelni režim u Crnoj Gori, koji je morao da pristane na pregovore sa Srpskom pravoslavnom crkvom o povlačenju Zakona ili njegovim promjenama. Zato je korona došla kao pakleni dar kako bi se prekinule litije i razgovori sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Borba protiv korone poslužila je kao paravan za istragu predaka, po onoj narodnoj da „ uz suvo, gori i sirovo“ .

Tako je Crna Gora jedina država u regionu, u kojoj Javni servis, bolje rečeno TV Jusovača, nije uživo prenosila Vaskršnju liturgiju iz Ostroškog manastira, koju je služio Njegovo Visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko- primorski Amfilohije. Malo im je i to bilo nego su na Cvijeti, nakon službe u manstiru Zlatica, priveli mitropolita Amfilohija u policijsku stanicu. Posebno zastiđe i sramotu predstavlja postupanje policije nakon sahrane znamenitog istoričara Vladimira Jovićevića, kojoj je prisustvovalo 10 osoba: njegova tri sina, supruga, kaluđeri, Andrija Mandić i ambasador Srbije Vladimir Božović. Mitropolit Amfilohije je služio opjelo, čovjeku koji je svojevremeno bio zamjenik predsjednika Eparhijskog savjeta Mitropolije crnogorsko – primorske. Bukvalno pola sata nakon čina sahrane policija je uručila pozive sinovima pokojnika, Andriji Mandiću i mitropolitu Amfilohiju da se, pod prijetnjom privođenja, jave u policijsku stanicu. Ovakve bruke i sramote Crna Gora nije zapamtila od vremena Knjaza Nikole, koji je zabranio prisustvovanje sahrani vojdode i književnika Marka Miljanova.

Golgota penzionerke Branke Milić, čuvene teroristkinje, koja je predvodila državni udar u Crnoj Gori u oktobru 2016. i dalje se nastavlja u ambasadi Srbije u Podgorici. To je ona žena koju su iz samice odveli na pregled u advokatsku sobu Višeg suda, a pregled umjesto dermatologa obavio je patolog i to pred televizijskim kamerama. Na sramotu civilizovanog svijeta i 21.vijeka. Kad joj pozli dođe Hitna pomoć, jer u Klinički centar ne smije da ode. Da je u tom izmišljenom državnom udaru tekla krv do koljena ovakvo ponašanje prema jednoj ženi bilo bi neprimjereno. Dokaz da se sve ovo ne dešava slučajno je izjava ministra kulture Bogdanovića, kako je „Kralj Ilir“ pisan u izolaciji zbog neke epidemije. Tako se nacionalnim Crnogorcima, nakon srpskog porijekla i „crvenih Hrvata“ smiješi ilirsko porijeklo.

Ali, po onoj Njegoševoj „ neka bude što biti ne može“ dešavaju se i dobre stvari. Tako su štampani mediji u Crnoj Gori objavili da je lider Prave Crne Gore Marko Milačić jači od Mila Đukanovića na Fejsbuku i Tviteru. U Pljevljima i dalje nema korone, a kako će je i biti kad smo samo za dva mjeseca ( januar i februar) potrošili sve dozvoljene dane u jednoj godini, za prekoračenje graničnih vrijednosti PM 10 čestica. O stanju životne sredine i izgledu Pljevalja možda najbolje govori ona ne proverena, ali sasvim moguća, anegdota iz vremena NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Naime kada su poslali grupu aviona da bombarduju Pljevlja, oni su se vratili neobavljena posla. Na pitanje pretpostavljenih, zašto to nisu uradili odgovor je bio: „Već su bombardovana“. Ne treba im se čuditi što su tako postupili kad su videli Rudničke kratere u sred grada i deponije okolo, jednom riječju slika spržene zemlje.

Pljevlja, 27.04.2020. g POKRET ZA PLJEVLJA