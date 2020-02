„Jutros me policijski službenik Miloje Vojinović pozvao da dodjem u CB Pljevlja i dam izjavu povodom crtanja trobojke na igralištu u Pljevljima“, napisao je na svom fejsbuk profilu student Božidar Čabarkapa.

„Kada me je pitao da se izjasnim na okolnosti ja sam počeo da dajem izjavu koju on nije zapisivao već me je samo slušao. Kada sam završio on me je pitao da li ja mislim da je on glup i da moju izjavu neće unijeti. Kada sam ga pitao zbog čega on mi je odgovorio da je previše politička i da me zbog toga nije pozvao. Naglašavao je da on nije glup i da ja nemam pravo da dam izjavu koju sam mu saopštio„, kazao je Čabarkapa.