Iz CG najviše se izvoze aluminijum, električna energija i nafta, Uniprom najveći izvoznik

“Vijesti” su podatke o najvećim izvoznicima i uvoznicima dobili od kompanije “Business Intelligence Consulting Montenegro” čija je to nova usluga na platformi BInfo.me koja korisnicima pruža javne podatke o pravnim licima registrovanim u Crnoj Gori.

Uniprom je najviše aluminijuma prošle godine izvezao u Mađarsku za 43,8 miliona eura, a zatim slijede Srbija sa 9,8 miliona, Slovenija 5,8 miliona, Italija 2,95 miliona… Kompanija je najviše uvozila robu klasifikovanu kao neorganski proizvodi i jedinjena, a što se odnosi na glinicu, i to iz Bosne i Hercegovine za 17,2 miliona i iz Rumunije za 13,2 miliona. Značajna količina uvoza odnosi se na energente struju i naftne derivate i to najviše iz Srbije za Srbije 3,6 miliona i iz Hrvatske za 2,8 miliona.

Izvoz Uniproma čini 18 odsto ukupnog crnogorskog izvoza u 2018. godini koji je iznosio 400 miliona, dok uvoz kompanije iznosi 1,7 odsto ukupnog uvoza od 2,55 milijardi eura. On je i kompanija sa najvećom pozitivnom razlikom između izvoza i uvoza od 29 miliona eura.

EPCG više izvezla nego uvezla

Drugi najveći izvoznik je Elektroprivreda sa 49,4 miliona eura izvezene električne energije, dok je istovremeno njen uvoz bio 37,7 miliona eura. EPCG u zavisnosti od godišnjih perioda nekada ima višak struje kojeg može da izvozi, a nekada joj se pojavljuje manjak zbog čega mora da uvozi.

U 2018. godini najviše struje izvezeno je Češću u vrijednosti 14,2 miliona eura a zatim za Srbiju od 13,7 miliona. Dok je struje najviše uvezeno iz Srbije za 12,4 miliona i iz Švajcarske za 9,5 miliona.

Jugopetrol je treći po redu izvoznik sa 25,9 miliona eura, dok je istovremeno i najveći uvoznik sa 134,4 miliona eura. Jugopetrol izveze ono što je prethodno uvezao, odnosno gorivo samo reeksportuje preko Crne Gore, ali se u knjigama računa kao izvoz. Na taj način najviše naftnih derivata Crna Gora je izvezla u Sloveniju u iznosu od 10,5 miliona eura. Jugopetrol sve količine goriva uvozi od svog većinskog vlasnika Hellenic Petroleuma iz Grčke i to za 133,3 miliona eura. Sav preostali uvoz ove kompanije iznosi 1,1 milion eura.

Izvoz lijekova 21 milion

Podgorička fabrika ljekova Hemomont je četvrti po veličini izvoznika sa 21 milion eura, dok je njen uvoz istovremeno 17,2 miliona eura. Sko svi farmaceutski proizvodi izvoze se u Srbiju – 20,3 miliona eura, odakle je i većinski vlasnik fabrike…., dok je još u BiH izveze oko pola miliona. Opremu i sirovine za proizvodnju ova kompanija najviše uvozi iz Njemačke i to za 11,5 miliona, dok uvoz iz Srbije vrijedi 2,7 miliona eura.

Nikšićka Željezara Tosčelik izvezla je lani proizvoda za 18,7 miliona eura, dok je njen uvoz bio 8,2 miliona eura. Najviže čelika i željeza prodato je u Njemačkoj i to za 8,1 miliona, a zatim slijede Velika Britanija sa 3,2 miliona, Holandija 1,7 miliona,… Najveća stavka u uvozu su energenti i to iz BiH za 1,2 miliona eura, dok se proizvoda od željeza najviše uvozilo iz Slovenije za milion eura, a opreme i mašina iz Ukrajine za 770 hiljada eura.

Uniprom metali iz Nikšića, druge firme Veselina Pejovića koja je preuzela rudnike boksita u Nikšiću, izvezli su rude u vrijednosti od 14,9 miliona eura dok istovremeno nijesu imali nimalo uvoza. Najviše rude otišlo je u Kinu za 10,6 miliona eura, zatim u BiH za 3,8 miliona i u Poljsku za skoro pola miliona eura.

Vino i staro željezo na istom

Najveći proizvođač vina i grožđa podgoričke “Plantaže” bile su lani sa 14,2 miliona eura sedma kompanija po veličini izvoza, dok su istovremeno imali uvoz od 7,2 miliona eura. Najviše pića izvezli su u Srbiju za 7,2 miliona eura, a zatim slijede tržišta BiH sa 2,2 miliona eura, Kine sa 1,8 miliona, Kosova 840 hiljada, Španije sa 488 hiljada eura… Voća je izvezeno jedino u Srbiju i to za 566 hiljada eura. Plantaže su najviše uvozile mašina i dijelova iz Italije za 2,5 miliona, stakla iz Hrvatske za milion i po, hemijskih proizvoda i kartonske ambalaže iz Srbije za milion eura…

Najveći crnogorski izvoznik sa 12,6 miliona eura je SS Alga iz Nikšića, koja se bavi otkupom i preprodajom sekundardnih sirovina, a najviše starog željeza, bakra i aluminijuma. Najviše starog željeza izvezu u Tursku za 4,5 miliona eura i Grčku za 1,3 miliona, bakra u Italiju za dva miliona, a aluminijuma u Albaniju za 832 hiljade eura. Ova firma lani je i uvezla željeza i čelika za 6,1 milion eura iz Albanije.

Daido izvozi u Britaniju, Švedsku…

Fabrika ležajeva iz Kotora Daido metal, ćerka istoimene japanske kompanije, izvezla je ovih proizvoda za 10,1 milion eura, dok je njen ukupan uvoz bio 3,3 miliona eura. Najviše ležajeva otišlo je u Veliku Britaniju za 3,9 miliona eura, Švedsku za 3,4 miliona, Francusku za 2,2 miliona… Kompanije sirovine od čelika uvoze iz Japana za dva miliona eura, a iz ove zemlje kupuje i mašina i alata za još milion eura.

Deseti najveći izvoznik je fabrika oružja i eksploziva iz Mojkovca “Tara Aerospace” sa 5,15 miliona eura, dok je njen uvoz istovremeno bio svega 340 hiljada eura. Najviše eksploziva je izvozila u Poljsku za 2,3 miliona eura, Ujedinjene Arapske Emirate 644 hiljade. Dijelova za vazduhoplove izvezeno je u Vijatnam za 770 hiljada, oružja u Austriju za 285 hiljada…

Jedna od najvećih crnogorskih kompanije Trebjesa je po izvozu na 11 mjestu sa 4,2 miliona eura, dok je njen uvoz istovremeno 7,2 miliona eura. Najviše “nikšićkog piva” izvozi se u BiH za dva miliona i u Albaniju za 1,3 miliona.

Najveći trgovac lijekovima uvozi više nego CRBC

Poslije Jugopetrola, najveći uvoznik je trgovac ljekovima i medicinskim sredstvima firma Glosarij iz Podgorice sa uvozom od 56,7 miliona eura. Iza njega je i najveći lanac megamarketa u Crnoj Gori kompanija Voli sa uvozom vrijednim 51,5 miliona eura.

Cijeli uvoz graditelja auto-puta CRBC vrijedan je 42,3 miliona eura. Firma koja je gradila vjetro-park na Možuri za taj projekat lani je uvezla opreme u vrijednosti 40,9 miliona eura. Trgovačke firme Mesopromet i Kips imale su uvoz od 34,3 i 32,6 miliona. Drugi trgovac ljekovima Farmegra uvezla je medikamenata za 29,2 miliona eura.