IZ EPCG NAJAVLJUJU: PLJEVLJA DOBIJAJU PARK OD 60 HEKTARA I PREKO 45 HIILJADA SADNICA

Elektroprivreda Crne Gore uveliko sprovodi projekat fazne rekultivacije na deponiji pepela i šljake na Maljevcu u Pljevljima, koji je vrijedan oko 20 miliona eura. Na jednom dijelu deponije radovi se privodi kraju.

Investicioni plan EPCG, koji podrazumijeva I dio ulaganja sa preko 60 miliona eura do 2023.godine u sanaciju i modernizaciju dijela termoenergetskog kompleksa u Pljevljima, i pored trenutno složene epidemiološke situacije, realizuje se u skladu sa planiranom dinamikom. Radovi se izvode kontinuirano uz puno poštovanje preporuka Nacionalnog koordinacionog tijela o primjeni zaštitnih mjera od koronavirusa pa se ne očekuju značajnija pomjeranja zacrtanih rokova. Trenutno se intezivno radi na rekultivaciji kasete II, dok se radovi na kaseti III privode kraju i trebalo bi da budu završeni do kraja ljeta ove godine. Završetkom kasete III, u čiju sanaciju i rekultivaciju je uloženo oko 2,7 miliona eura, stvoriće se uslovi za prestanak odlaganja na postojećoj kaseti I, nakon čega će se pristupiti njenom tzv. konzerviranju, odnosno presvlačenju zaštitnim slojem gline kako ne bi, usljed potencijalno jakih vjetrova, dolazilo do podizanja prašine i drugih negativnih uticaja na životnu sredinu.

‘’Kada je riječ o rekultivaciji kasete II, taj dio projekta obuhvata tehničku i biološku rekultivaciju zemljišta, a ukoliko tokom predstojećih ljetnjih mjeseci epidemiološka situacija bude stabilna ti radovi trebalo bi da budu završeni u preriodu avgust/septembar ove godine. Trenutno se sprovodi tzv. tehnička rekultivacija i nanošenje gline i zemlje, dok biološka rekultivacija podrazumijeva sađenje raznih kultura trava i sadnica javora, crnog bora i ruja,’’ navodi Nikola Vukotić iz Direkcija za razvoj EPCG.

Nakon zavšetka projekta i rekultivacije deponije „Maljevac“, Pljevlja će na raspolaganje dobiti uređeni park površine preko 600 hiljada metara kvadratnih, sa preko 45 hiljada sadnica javora, crnog bora i ruje, po najsavremenijim standardima struke, a prvi dio parka biće završen na ljeto ove godine. Biće izgrađena i biciklistička i trim staza, postavljen parkovski mobilijar, klupe za odmor i dr., i sve ostalo što sadrže savremeno uređeni parkovi.

Dio aktivnosti iz projekta sprovode se iz kredita Svjetske banke, a nakon završetka projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane stvoriće se uslovi za tzv. inertizaciju otpada i otpočinjanje aktivnosti u vezi sa konačnim zatvaranjem deponije.

