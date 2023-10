Iz IJZ-a za „Dan“: Prijetnja deset novih sintetičkih droga, neke u lažnim ljekovima

Iz IJZCG upozoravaju da je „fentanil najmanje 80 puta jači od morfijuma, a od heroina, sa kojim se često miješa, jači je od 30 do 50 puta“

Iz Instituta ja javno zdravlje Crne Gore (IJZCG) za „Dan“ su kazali da „prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje, u Registru narkomanije nije do sada evidentiran nijedan slučaj upotrebe fentanila, ni kao glavne ni kao sporedne droge“. U susjednoj Hrvatskoj nedavno su dvije osobe preminule od predoziranja novom sintetičkom drogom fentanil.

– To, međutim, ne znači da ova droga ne postoji u Crnoj Gori, već samo da takav slučaj nije do sada prijavljen u Registar narkomanije od strane javno-zdravstvenih ustanova koje se bave tretmanom osoba koje koriste droge. Da bi osoba bila prijavljena u Registar narkomanije, to bi podrazumijevalo da se osoba koja je koristila određenu drogu javila za tretman u javno-zdravstvenu ustanovu, a pružalac tretmana ispunio i poslao prijavu u skladu sa zakonskom obavezom. Takvih slučajeva za opojnu drogu fentanil do sada nije bilo, navode iz IJZCG.

Laka za transport, mala količina za hiljade uličnih doza

Iz IJZCG kažu da se tolerancija i zavisnost brzo razvijaju nakon ponovljene upotrebe fentanila. Karakteristični simptomi apstinencije (znojenje, anksioznost, dijareja, bol u kostima, grčevi u stomaku, drhtavica ili „guščije meso“) javljaju se po prestanku upotrebe.

– Ove supstance je lako sakriti i transportovati jer vrlo male količine mogu proizvesti hiljade potencijalnih uličnih doza, navode, između ostalog.

Iz IJZCG upozoravaju da su „fentanili posebno moćna grupa sintetičkih opioida“. Oni ističu da je „fentanil najmanje 80 puta jači od morfijuma, a od heroina, sa kojim se često miješa, jači je od 30 do 50 puta“. Kako navode, neki od uličnih naziva su: china white, synthetic heroin, drop dead, flatline, lethal injection, apache, china girl, chinatown, dance fever, great bear, poison, tango & cash, tnt. perc-o-pops i lollipops su ulični nazivi za actiq® oralne lozenge.

Obezbijediti zalihe „naloksona“ za potencijalne žrtve trovanja novim opioidima

Iz IJZCG kažu da bi u odgovoru na akutno trovanje uzrokovano novim opioidima trebalo slijediti smjernice za trovanje opioidima, uključujući primjenu naloksona za respiratornu depresiju. Oni napominju da „nedavna iskustva sugerišu da će u nekim slučajevima biti potrebne veće i ponovljene doze naloksona da bi se poništilo trovanje“, što upućuje na potrebu za zalihama.

U IJZCG napominju da je fentanil jedna od deset novih nekontrolisanih sintetičkih opioida, prvi put otkrivenih 2020. godine. Ove droge, kako su upozorili, smrtonosne su i u malim količinama, a mogu biti dostupne u raznim oblicima, pogotovo u lažnim ljekovima.

– Poslednjih godina došlo je do značajnog porasta broja novih sintetičkih opioida prijavljenih sistemu ranog upozoravanja EU (Early Warning System EU), kažu iz IJZCG. Kako navode, fentanil je jedna od deset novih nekontrolisanih sintetičkih opioida otkrivenih prvi put 2020. godine.

Smrtonosna doza kod ljudi 2 mg

U EU i SAD je registrovan znatan broj smrtnih slučajeva nakon konzumacije ilegalno sintetizovanih fentanila. Mnogi smrtni slučajevi – karakteristični po iznenadnom dešavanju usled srčanog zastoja ili teške anafilaktičke reakcije, uzrokovani su upotrebom heroina pomiješanog sa fentanilom ili jednim od njegovih potentnijih analoga, kao što su alpha-metyl fentanyl 3-metylfentanyl. Procijewena letalna doza (smrtonosna) fentanila kod qudi je 2 mg.

– Fetanili i drugi novi opioidi su vrlo snažni, teško ih je precizno i adekvatno dozirati, a wihovi učinci mogu biti nepoznati ili slabo razumqivi korisnicima. Osim toga, kada se novi opioidi prodaju kao heroin, ili se pronađu pomiješani sa ili kao kontaminant u drugim drogama, povećava se i rizik od slučajnog predozirawa. Kod osoba sa niskom tolerancijom na opioide, čak i vrlo male količine mogu biti fatalne, ističu iz IJZCG.

Oni objašnjavaju, u nekim slučajevima, ove supstance se, u farmaceutskoj formi narkotičkih analgetika, koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, pri anesteziji i za ublažavanje bolova.

– Podliježu internacionalnoj kontroli supstanci, kao i cijeli niz drugih, visoko potentnih nefarmaceutskih derivata fentanila (kao što je 3-methylfentanyl), koji se ilegalno sintetišu i prodaju u formi sintetičkog heroina ili pomiješani sa heroinom, pa čak i u krivotvorenim ili lažnim lijekovima. Ilegalne, nefarmaceutske forme fentanila („dizajnerski“ fentanili), uključuju blijedo žuti prašak (često nazvan „white persian“) koji sadrži 3-methylfentanyl a povremeno i tzv. „paper trips“ (tanke djeliće kartona impregnirane fentanilom). Nefarmaceutski fentanil upotrebljava se injektiranjem, gutanjem lozengi, gutanjem flastera (kako nekorišćenih tako i korišćenih), pušenjem ili ušmrkivanjem praha (ili čak i fentanilskih flastera), ističu iz IJZCG.

Izvor-dan