Iz pljevaljske kanalizacije često i jastuci „isplivaju”

U prosjeku imamo najmanje tri intervencije dnevno, jer su kanalizacione cijevi dotrajale, pojedini odvodi su preopterećeni jer su se neka naselja znatno proširila, a i građani u kanalizacione odvode odlažu sve i svašta, kaže za „Dan“ Mladen Dragašević, direktor Vodovoda

Da je situacija teška i složena kada je u pitanju kanalizacioni sistem u Pljevljima, može se vidjeti i po činjenici da radnici preduzeća Vodovod gotovo svakodnevno intervenišu na čišćenju kanalizacionih cijevi. Iz Vodovoda naglašavaju da dnevno imaju najmanje po tri intervencije, kao i da se interveniše po prijavama građana ili po planu radu, kako bi se spriječilo da dođe do većih havarija na kanalizacionoj mreži.

– Radi se svaki dan, bez obzira da li je vikend ili redovni radni dan. U prosjeku imamo najmanje tri intervencije dnevno – kazao je u izjavi za „Dan“ direktor pljevaljskog Vodovoda Mladen Dragašević i pojasnio da ima više razloga zbog čega je stanje takvo kako jeste.

U prvom redu veliki broj kanalizacionih cijevi je dotrajao, pojedini kanalizacioni odvodi su preopterećeni, jer su se neka naselja znatno proširila i sada ti odvodi ne mogu da prihvate dotok fekalija. S druge strane, postoje i neodgovorni građani koji u kanalizacione odvode odlažu sve i svašta. Naši radnici iz kanalizacionih cijevi često znaju da izvade jastuk, koji je neko u odvod bacio da namjerno ili nenamjerno začepi cijev – ističe Dragašević i dodaje da se takvi incidenti u pojedinim naseljima često vezuju i za komšijske svađe.

Za novo vozilo Opština će izdvojiti 250.000 eura

– Neophodno je kupiti novo vozilo, jer bez kvalitetnog vozila, čija je zapremina sedam kubika, nije moguće raditi ove poslove. Vodovod je uputio zahtjev lokalnoj upravi da se izdvoje sredstva kako bi se, ako ima mogućnosti, u narednoj godini kupilo specijalizovano vozilo – navodi Mladen Dragašević.

U lokalnoj upravi nezvanično smo saznali da je u plan nabavke opreme i vozila za lokalna preduzeća za narednu godinu upisana i nabavka specijalizovanog vozila „kanal-džeta“ za šta će biti opredijeljeno oko 250.000 eura. Svakako, nakon sprovedenih javnih nabavki znaće se koliko će se novca potrošiti za ovo specijalizovano vozilo.

Svako začepljenje kanalizacije u ulici zna se kome će štetu nanijeti, odnosno gdje će doći do izlivanja fekalija.

– Komšija se na komšiju naljuti i onda se u odvod ubaci jastuk da bi se napakostilo nekome – pojšnjava Dragašević i ističe da je i u tim prilikama najteže radnicima Vodovoda koji moraju da vrše ispumpavanje i pranje kanalizacionih cijevi.

Dragašević kao veliki problem ističe i to da su cijevi atmosferske kanalizacije upojene u fekalnu kanalizaciju, tako da čim dođe do padavina, ogromne količine vode se slivaju u odvode i dolazi do njihovog začepljenja.

– U momentu kada imamo jake padavine naši radnici imaju niz problema sa uklanjanjem brojnih začepljenja, jer kišnica u kanalizaciju donese ogromne količine pijeska i otpada – kaže Dragašević i podvlači da u tom momentu nije moguće ništa uraditi bez specijalizovanog vozila „kanal-džeta“ koje je neophodno za održavanje kanalizacionog sistema. Dragašević naglašava da Vodovod posjeduje takvo vozilo, ali je ono dotrajalo tako da je neophodna nabavka drugog, savremnijeg vozila.

Kada su u pitanju intervencije na kanalizacionoj i vodovodnoj mreži, one su u Pljevljima česte i u dobroj mjeri onemogućavaju zaposlenima da planiraju slobodno vrijeme. Građani od izlivanja fekalija često trpe štete, a posebno je teško, što nije rijetkost, kada poplave stambeni i poslovni prostori.

