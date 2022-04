Iz pljevaljskog Udruženja pčelara „Matica” sugerišu: Subvencije dati svim pčelarima početnicima

Vlada i Opština Pljevlja daju subvencije početnicima u pčelarstvu, ali iz Udruženja pčelara „Matica“ sugerišu da one ne bi trebale da budu ograničene starošću novih pčelara, te da mjere podrške treba da dobiju svi pčelari početnici, pa i oni koji imaju preko 30, odnosno 40 godina. Prema pravilima Vlade pomoć mogu dobiti pčelari koji počinju sa pčelarenjem i koji su starosti od 18 do 40 godina. Lokalna uprava je otišla korak dalje pa postiče pčelare starosti od 18 do 30 godina.

– Iz opštinskog budzeta pomoć će dobiti do 20 pčelara početnika sa po tri pčelinja roja na 5 LR ili DB rama, od čega tri sa leglom i dva sa medom i polenom. Podrška iznosi 100 odsto nabavne vrijednosti i mogu je ostvariti mladi pčelari starosti od 18 do 30 godina, saopšteno je iz lokalne uprave.

Predsjednik Udruženja pčelara „Matica“ Žarko Dragašević smatra da treba ukinuti ograničenje u godinama kada se daju mjere podrške. On ističe da u sadašnjim prilikama većina tih mladih pčelara, i pored pomoći iz državnog i lokalanog budzeta, nakon godinu odustaje od pčelarenja.

Mislim da je dovoljno da stoji da se radi o pčelaru početniku. Ako imamo ograničenje u godinama i forsiramo priču o navodno mladim pčelarima, onda imamo situaciju da poslije prve godine do 80 odsto pčelara prekida sa pčelarenjem – kaže Dragašević i dodaje da bi bilo dobro da i oni koji su pred penziom ili su u penziji dobiju podršku da se bave pčelarstvom.

-Mladi ljudi, često kada kreću da se bave pčelarstvom, odmah računaju dobit. Sjednu i krenu sa proračunima koliko imaju košnica, koliko će biti meda, kao i koliko će dobiti novca. Međutim, naiđe loša godina, dobiti nema a onda ti mladi pčelari sve napuštaju. Smatra da bi ljudi koji su pred penzijom ili primaju penziju drugačije pristupili ovom poslu, možda više ih hobija nego iz koristi- kaže Dragašević.

Prema njegovom mišljenju davanje podrške svim početnicima u pčelarstvu pomoglo bi i penzionerima koji imaju mala primanja, a kojih u pljevaljskoj opštini ima izuzetno mnogo. Ustalo, kaže on, penzioneri imaju dosta i vremena na raspolaganju pa bi se mogli maksimalno posvetiti pčelarenju.

-Ne vidim potrebu da se starijim licima uskraćuje podrška. Pčelarstvom može da se bave lica sa dvadeset ali i sa šesdeset i više godina. Čak mnogi mladi ljudi su sputani da se bave pčelarstvom, jer ili se još školuju ili tek počinju sa radom,pa nemaju toliko vremena – kaže Dragašević.

Dodatne probleme donijela pandemija korona virusa

Pljevaljska lokalna uprava prethodnih godina imala je mjere podrške pčelarima početnicima, starosti do 40 godine. U međuvremenu donijeta su nova pravila, gdje se navodno željelo što više mlađih ljudi postaći da se bavi pčelarstvom. Inače, mladi pčelari poslednjih godina suočili sa brojnim nevoljama, jer su godine bile sušne ili previše kišne, pa nijesu odgovarale za rad pčelinjih društava. Tokom 2021. i 2020. godine brojni pljevaljski pčelari su tvrdili da su u minusu i da sa prinosima meda ne mogu da pokriju troškove rada. Dodatne probleme donijela je i pandemija korona virusa, koja je onemogućila održavanje raznih manifestacija i tribina na kojima pčelari imaju mogućnost da razmijene iskustva i da steknu nova znanja.

Izvor dan.co.me