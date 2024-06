Ujedinjena Crna Gora traži razgovor oko rezolucije o genocidu Jasenovcu Holokaust/genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima na prostoru NDH od 1941 -1945 godine

Nemamo pravo da pogriješimo, ili budemo brzopleti, kada je u pitanju naš odnos prema strašnom stradanju srpskog naroda u koncetracionom logoru Jasenovac, ali i širom nacističke tvorevine Nezavisne države Hrvatske.

Svaka pojedinačna nadobudnnost ili partijska želja da u bilo koje svrhe upotrijebimo jasenovačke žrtve istorijski i moralno je neprihvatljiva. Javno molimo sve političke aktere u Crnoj Gori da se zastane sa namjerom da se kao „kontra mjera“ izglasavanju „Rezolucije o međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici“ u Skupštini Ujedinjenih nacija, u našem parlamentu usvoji Rezolucija o genocidu u Jasenovcu. Uvažene kolege,

Nikada i ni zbog čega ne smijemo „povlačiti“ Jasenovac kao odgovor na licemjerje pojedinih regionalnih ili međunarodnih krugova, odnosno, politikanstvo malih ili velikih zemalja. Ako, ipak, bude tako, i ako stavite na dnevni red Skupštine Crne Gore i ovu temu, Ujedinjena Crna Gora zahtijeva da se Rezolucija o genocidu u Jasenovcu preimenuje u Rezoluciju o holokaustu/genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima na prostoru Nezavisne države Hrvatske od 1941 – 1945. godine. Najveći živi stručnjaci za genocid jasno su govorili da ako lokalni ratni zločin ili masakr, kakav se dogodio u Srebrenici, bude proglašen genocidom „onda treba tražiti drugo ime za ono što se desilo u Aušvicu“ (Noam Čomski) Gideon Grajf je zapisao da je po surovosti mučenja i ubijanja Jasenovac bio strašniji od Aušvica. Tražićemo, u tom slučaju i detaljnu ispravku teksta predložene rezolucije u kojoj mora biti precizno pobrojano najmanje dvadeset koncetracionih i logora smrti na teritoriji NDH u kojima su Ustaše sprovodile najkrvavije, sistematsko mučenje, ubijanje i zatiranje Srba, Jevreja i Roma. Ove činjenice nas obavezuju da nikada i ne pomislimo da Jasenovačke mučenike i četvorogodišnje istrebljivanje – holokaust u punom značenju ove riječi, sprovođeno od nacističke tvorevine NDH na cijeloj svojoj teritoriji nikada ne poredimo ni sa jednim ratnim zločinom ili masakrom iz onog ili novijeg doba na prostoru bivše Jugoslavije. Nedopustivo je da u predlogu Rezolucije o genocidu u Jasenovcu piše da ni u ovom slučaju nema „kolektivne odgovornosti“. To je preskupa istorijska laž jer iza stradanja srpskog, jevrejskog i romskog naroda nisu stajali pojedinci nego cijela NDH, njene institucije, detaljno razrađen plan istrebljenja koji su sprovodili Donobrani i ustaške horde počinivši najstrašnije zločine ikada u ovom dijelu Evrope. Holokaust je jedino ime za pogrom i to dominantno nad srpskim narodom, nad ženama, starcima, i djecom svih uzrasta. Ne smijemo se nikada, bez nacionalnog konsenzusa i zajedničkog stava nacionalnih, duhovnih i državnih institucija Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, upustiti u avanturu parcijalnog odnosa prema krvavoj istoriji našeg naroda, zaboravljajući sve one mučeničke smrti, a broje se desetinama hiljada, koje su se dešavale i van granica jasenovačkih logora. Izjednačavanje Srebrenice i Jasenovca nije istorijska pravda nego još jedno ubijanje Jasenovca. Logor Jasenovac, ali i logori: Stara Gradiška, Sajmište, Stupačinovo, Pag, Đakovo, Gospić, Jadovno, Caprag, Lepoglava, Danica u Koprivnici, Kerestinec, Kruščica kod Travnika, Lobor u hrvatskom Zagorju, Tenja, Jastrebarsko, Vila Luburić, dječji logor u Livnu, Donja Gradina, samo su najveći logori stradanja ali ne i konačan spisak svih, u kojima su planski ubijani Srbi, Jevreji i Romi.

Rezolucija o holokaustu na prostoru NDH mora pomenuti i pojedinačna stratišta, jame, jaruge i škrape u koje su bačene na hiljade ljudi uz zvjerstva koje ni ondašnja, pokorena Evropa ne pamti. Samo u Bosanskom Brodu na Drini kroz progon koji je trajao ubijeno je više od 6000 Srba.

Ujedinjena Crna Gora ne pristaje da ove istorijska činjenica ikada budu zloupotrijebljene i ikada dovođena u istu ravan sa bilo kojim zločinom ili masakrom počinjenim na prostoru Balkana u Dvadesetom vijeku.

Goran Danilović