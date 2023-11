U četvrtak, 16. novembra u 19 sati, u Centralnom izložbenom prostoru Zavičajnog muzeja Pljevlja, biće otvorena izložba „Dodir nasleđa“.

Izložba „Dodir nasleđa“ predstavlja prikaz kulturnog i prirodnog naslijeđa Crne Gore u obliku 2D štampe. Namijenjena je prvenstveno osobama sa oštećenjem vida, koje su najranjivija i marginalizovana grupa posjetilaca muzeja.

Izložba će trajati do 10. decembra, a posjete su moguće od 10 do 14 i od 18 do 20 sati.

Izvor-facebook