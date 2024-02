Izmjene radnog vremena u Domu zdravlja Pljevlja za dane vikenda

Pljevlja – Dom zdravlja Pljevlja obavještava građane o novom rasporedu radnog vremena za vikend, koji će stupiti na snagu odmah. Ova promjena ima za cilj poboljšanje dostupnosti zdravstvenih usluga za građane tokom vikenda.

U subotu, izabrani doktori za odrasle pacijente radit će u dvije smjene, prva od 07:00 do 13:00 sati, a druga od 13:00 do 19:00 sati. Za djecu, izabrani doktori će raditi u jednoj smjeni, od 07:00 do 14:00 sati, omogućavajući roditeljima veću fleksibilnost za zakazivanje pregleda.

Nedjelja donosi sličnu organizaciju, s izabranim doktorima za odrasle koji rade u dvije smjene, prva od 07:00 do 13:00 sati, a druga od 13:00 do 19:00 sati. Doktori za djecu takođe će raditi od 07:00 do 14:00 sati u jednoj smjeni, pružajući kontinuiranu podršku zdravstvenim potrebama najmlađih.

JZU Dom zdravlja Pljevlja se nada da će ove promjene omogućiti građanima bolji pristup zdravstvenim uslugama tokom vikenda, te poziva sve da se pridržavaju novog rasporeda za bolju organizaciju i efikasnost u pružanju medicinskih usluga. Građani se mogu obratiti direktno Domu zdravlja za bilo kakva dodatna pitanja ili za zakazivanje termina.

Izvor-pvportal