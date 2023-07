Izuzetno toplo, do 41 stepen

U Crnoj Gori danas će biti veoma toplo, a u najtoplijim djelovima izuzetno toplo, sa realnim izgledima za najvišu temperaturu od početka ljeta.

Na sjeveru danas će biti pretežno sunčano i toplo uz vrlo manji pad temperature u odnosu na danas.

U jutarnjim satima ponegdje po kotlinama očekuje se magla, a poslijepodne uz prolaznu oblačnost, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 35 stepeni, a najviša temperatura vazduha u najtoplijim djelovima na jugu dostignuće do 41 stepen.

More će biti malo talasasto. Vjetar slab do umjeren, prijepodne različitih smjerova, od sredine dana zapadni i sjeverozapadni, a tokom noći i sjeveroistočni.

Temperatura mora biće do 28 stepeni. UV indeks biće vrlo visok, oko 10 UV jedinica, pa se preporučuje obavezna zaštita od sunčevog zračenja.

Narednih dana na sjeveru, u srijedu i četvrtak, nastavlja se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U popodnevnim satima očekuje se pojačan razvoj oblaka, a lokalno je moguća i pojava kiše sa grmljavinom, naročito u četvrtak.

Duvaće slab do umjeren i promjenljiv vjetar, a temperatura će biti u blagom porastu.

Na jugu, u srijedu i četvrtak biće sunčano, odnosno pretežno sunčano i veoma toplo. Na širem području Podgorice i Danilovgrada očekuje se izuzetno toplo-tropski vruće, vrijeme, sa najvišom dnevnom temperaturom vazduha oko 40 stepeni.

U Kolašinu je juče oboren dnevni temperaturni rekord za 17. jul, za taj grad u posljednjih 75 godina. U tom gradu je bilo 34 stepeni.

Na Žabljaku drugi dan za redom oboren je dnevni temperaturni rekord.

U Podgorici je juče temperatura je bila oko 40 stepeni. a rekordna, za taj dan, iznosi 41,2 stepeni i registrovana je 2007. godine.

Prognoza za Evropu

Veći dio kontinenta je u znaku sunčanog ili pretežno sunčanog veoma toplog vremena.

Termobarički greben sa izuzetno visokom temperaturom od preko 40 stepeni pruža se preko jugoistoka Pirineja, zapadnog i centralnog Mediterana, a nešto manje je izražen u zapadni i centralnim dijelovima kontinenta.

Sjever-sjeverozapad dalje je pod uticajem ciklonske cirkulacije sa dosta hladnijim vazduhom, naročito u Skandinaviji, uslovljavajući mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu i jake vjetrove zapadnih smjerova na sjeveru kontinenta sa zapada prema istoku, kiša se očekuje i u širem regionu Alpa.

Temperatura vazduha od 18 stepeni u Helsinkiju do 41 u Rimu.

Prognoza za Balkan

Balkan će i sjutra biti jedan od najtoplijih regiona kontinenta.

Dominiraće pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, a u popodnevnim satima u planinama uz razvoj oblaka lokalno je moguća rijetka pojava kiše ili grmljavine.

