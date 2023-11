Jaka kiša na planinama snijeg

Meteorolozi najavljuju za danas jaku kišu i pljuskove.

Na sjeveru će biti pretežno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša, a na početku sjevernih predjela i jaka kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, naročito od sredine dana.

U jutarnjim i noćnim satima u planinama susnježica i snijeg. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 5 do 11 stepeni.

Na jugu će biti umjereno do potpuno oblačno i kišovito, povremeno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje se očekuju umjerene do obilne količine kiše. Vjetar umjeren do jak južni i istočni. Temperatura vazduha do 16 stepeni.

More će biti umjereno talasasto do talasasto. Vjetar umjeren do jak južnih smjerova.Temperatura mora oko 19 stepeni.

Narednih dana, u srijedu oblačno i hladnije, tokom dana u nižim predjelima slaba kiša ili susnježica, a u višim planinskim oblastima slab snijeg. Duvaće umjeren, a krajem dana i tokom noći jak sjeverni vjetar.

U četvrtak i dalje prohladno ali suvo, uz dosta oblaka, naročito na krajnjem sjeveru. Sjeverni vjetar će tokom dana oslabiti.

Na jugu, u srijedu, pretežno oblačno povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, naročito u prvom dijelu dana. Poslijepodne prestanak padavina i djelimično razvedravanje. U četvrtak promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima.

Od srijede popodne do sredine dana u četvrtak duvaće pojačan do jak sjeverni vjetar. Temperatura vazduha oba dana u blagom porastu.

Prognoza za Evropu

Sa sjeverozapada se spušta visnska dolina prema zapadnom Mediteranu kao dio prostrane ciklonske cirkulacije sa sjevera kontinneta.

Ovaj talas se premješta istočnije, a u Đenovskom zalivu se formira i ciklon koji će mjestimčno donijeti dosta kiše na sjevernom dijelu Apenina, većem dijelu Balkana, na širem području Alpa gdje se očekuju i sniježne padavine.

Slabog snijega će mjestimično još biti na sjeveru i sjeveroistoku kontinenta, a slabe kiše na Mediteranu i dijelu zapadne Evrope.Najviša dnevna temperatura vazduha od minus 6 stepeni u Moskvi od 21 u Atini.

Prognoza za Balkan

Na Balkanu se sa sjeverozapada prema centralnim i južnim predjelima postepeno širi jači frontalni talas koji će usloviti kišu pljuskove i grmljavinu, dok će se na krajnjem jugoistoku zadržati dosta suvog vremena.

Tokom noći u višim planinskim predjelima biće i slabih sniježnih padavina, a mjestimično će duvati umjeren do jak vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 7 do 10, a na jugu oko 20 stepeni.

Zanimljivosti

U Budvi je 20. novembra 2021. godine izmjerena je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od skoro 23 stepena.

Na Žabljaku je 20. novembra 1983. godine u jutarnjim satima izmjerena najniža temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od minus 14 stepeni.

A najjači ledeni 20. novembar bio je 2005. godine, kada je u najtoplijem dijelu dana na Žabljaku temperatura bila ispod minus 7 stepeni.

