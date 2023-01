Ne želi da se prilagođava arhitektonskoj situaciji, već da je mijenja …

Iako nije rođena u Pljevljima, njeni korijeni su iz Pljevalja. Zato su njoj Pljevlja bitna, jer je to grad u kojem su rođeni njeni roditelji, grad koji rado posjećuje zbog porodice koja tu živi. Uspjeh koji je postigla na Arhitektonskom fakultetu, kao najbolji student sa prosječnom ocjenom 9,30, na smjeru Arhitektura, za ponos je ne samo Podgorice, grada u kojem živi, nego i Pljevalja, i Crne Gore. Upornost, kreativnost, preciznost i pedantnost su ključne osobine Jane Dragaš, najbolje studentkinje četvrte godine Arhitektonskog fakulteta, koje su bile opredjeljujuće za izbor fakulteta i njene buduće profesije.

-Rođena sam u Larisi, u Grčkoj, dok je moj otac Žarko igrao fudbal u njihovom gradskom klubu. Bila sam jako mala kad smo se vratili u Crnu Goru, pa nisam imala nikakvih poteškoća da se priviknem na novu sredinu. Sva sjećanja koja imam vežu se za život u Crnoj Gori, prvenstveno u Podgorici, gdje živimo već 20 godina. Jedino što nosim iz Grčke su uspomene u vidu fotografija i starih video zapisa kao i nekoliko divnih prijateljstava koje smo uspjeli da održimo nakon povratka ovdje – priča Jana. Najbitnija joj je, kaže, u svemu što radi, podrška porodice.

Moja mlađa sestra, Nastasja i ja odgojene smo od strane majke i oca, Jelene i Žarka, koji su nam uvijek pokazivali samo ljubav. Naravno da je bilo i strogoće s njihove strane – bez toga ne bismo naučili mnoge važne životne lekcije. Oduvijek smo imali zdrav odnos i komunikaciju, a kamoli danas kad sam već odrasla osoba i mogu da učestvujem u svim “odraslim” razgovorima. Ono što je najbitnije je da smo u svakom trenutku odrastanja imale dvije veoma stabilne roditeljske figure uz nas, pa smo se samim tim uvijek osjećale, i osjećamo, sigurno i zaštićeno – ističe ponosno Jana. Ona objašnjava da Pljevlja voli s godinama sve više.

-Volim ih prvenstveno zbog porodice, kao grad u kojem su odrasli moji roditelji i koji za njih ima veliku važnost, kao što za mene ima Podgorica. U Pljevljima živi moja baka Slavka – tatina majka, đed Isak – majkin otac, ujak Predrag, ujna Mirjana i sestra od ujaka Anja, kao i veliki dio moje šire porodice. Sve vrijeme u Pljevljima provodim sa njima. Mnogo ih se uželim, s obzirom na to da nemam mogućnost da dolazim tako često, već jednom u nekoliko mjeseci, nekad češće, nekad rjeđe – kaže Jana. Ona ističe da joj u Podgorici često dosadi svakodnevica, ili osjeti potrebu za odmorom od mnoštva obaveza koje ima kad je fakultet u pitanju.

-U tim trenucima najsrećnija sam kad roditelji predlože da idemo kod bake i đeda. Baka uvijek spremi najukusniju hranu, a đed neko dobro štivo za čitanje. Vrlo rado se sjećam događaja iz djetinjstva u Pljevljima, još kad su tu bili moja baka Ruža i đed Beli. Svi oni su imali ključnu ulogu u mom odrastanju. Kao prvoj unuci uvijek mi se sve dopuštalo. Naravno, moje mlađe sestre kasnije nisu bile uskraćene za podjednak tretman – smatra Jana. Na pitanje kako je odlučila da upiše Arhitektonski fakultet, Jana odgovara da je tokom srednje škole gajila strast prema prirodnim naukama i umjetnosti, i takvi predmeti su joj posebno išli od ruke.

-Arhitektura je djelovala kao oblast koja bi povezala moja interesovanja i moje vještine. Stoga, 2018. godine upisala sam se na Arhitektonski fakultet u Podgorici. Volim dinamiku u radu koja je prisutna na našem fakultetu. Iako je zahtjevno, nikada nije dosadno i monotono. Samo se treba privići na takav tempo rada – naglašava Jana i dodaje da je na fakultetu praksa zastupljena u velikoj mjeri.

-Svaki semestar na fakultetu podrazumijevao je osmišljavanje jednog velikog arhitektonskog i jednog urbanističkog projekta, kao i nekoliko manjih zadataka u vidu dizajna enterijera i slično. U ovom zimskom semestru, obavljam praksu na jednom gradilištu u Podgorici, što je takođe organizovano u okviru fakultetske jedinice – kaže Jana. Ona se tokom studija usavršavala učestvujući na brojnim arhitektonskim radionicama, prisustvovala je raznim gostujućim predavanjima i javnim tribinama u organizaciji fakulteta.

-Ostvarila sam studentsku razmjenu u Bariju, u Italiji, gdje sam takođe stekla jedno veliko iskustvo. Njihov način studiranja je u mnogome drugačiji. Nakon završene tri godine na fakultetu u Podgorici, bilo mi je jako lako privići se na njihov režim rada. Ni po čemu nisam zaostajala za njima, štaviše moj rad su mnogo cijenili. S obzirom na to da je Italija država koja ima bogatu istoriju arhitekture i umjetnosti, mnoštvo znamenitosti koje datiraju od davnina, veliki broj predmeta na njihovom fakultetu podrazumijeva njegovanje i očuvanje istorijskih građevina, u čemu sam jako uživala. To nije nešto što je zastupljeno kod nas i o čemu sam mogla učiti na našem fakultetu – naglašava Jana kojoj se, s druge strane, njihov način studiranja čini dosta rasterećeniji nego kod nas. Jana kaže da je u Italiji imala mnogo više slobodnog vremena, što joj je omogućilo da konstantno putuje i obiđe veliki dio države.

-Najviše me oduševljava renesansna arhitektura. Možda je to i posljedica života u Italiji. Zapravo, ono što me privlači je duh vremena koje te građevine sa sobom nose. Divim se znanjima koje su tadašnje arhitekte posjedovale. Međutim, arhitektura koja ima najveći uticaj na moju generaciju i na naš način projektovanja, svakako je arhitektura 20. vijeka koja se razvila pod uticajem velikih tehnoloških otkrića i pojavom novih materijala – ističe Jana.

S.Z.

Nagrada kao pokazatelj pravog puta

Jana objašnjava da je nagrada, koju je dobila kao najbolji student Arhitektonskog fakulteta, za nju veliki podstrek za nastavak rada i usavršavanja u oblasti arhitekture.

-Nagrada mi je pokazatelj da sam na pravom putu, prije svega, što nisam učila da bih stekla najviše ocjene i ostvarila što bolji prosjek, već se sve desilo spontano. Kad radim projekat, uvijek dajem sve od sebe, nemajući ocjenu u vidu. Ne volim stvari da radim površno. Ponekad sam i previše detaljna. Volim da svaki element mog projekta ima opravdan razlog zašto je takav kakav je, pa samim tim mnogo vremena provodim u njihovom promišljanju – ističe Jana i dodaje da slobodno vrijeme koristi da se u potpunosti posveti sebi i bliskim ljudima.

-Na fakultetu sam stekla kolege, a prije svega prijatelje, sa kojima sam sarađivala uspješno tokom školovanja, što vjerujem da će se nastaviti i nakon što svako od nas završi studije. Preda mnom je jedan veliki zadatak, a to je pisanje master rada, kojim ću završiti studije na Arhitektonskom fakultetu. Svakog trenutka treba da započnem istraživanje, kojim ću se baviti cijele naredne godine, a moj sledeći korak u studiranju bile bi doktorske studije. Poznajući svoje ambicije vjerujem da će se one desiti u nekom trenutku mog života, ali ne odmah – kaže Jana. Želja joj je da prvo da stekne radno iskustvo, da upozna kako sistem funkcioniše van granica njenog fakulteta, kao i sa projektanstskom praksom u našoj državi. Voljela bi i da joj se ukaže prilika za nastavak karijere izvan Crne Gore, ali kako ističe, mora se sama potruditi da bi se to i ostvarilo.

-Za sada sam tu, u Crnoj Gori. Svoju budućnost bih, nakon što sam već živjela tamo, mogla zamisliti u Italiji. Naučila sam i jezik, što je olakšavajuća okolnost. Kad je u pitanju Crna Gora, nadam se da se arhitekte iz moje generacije, i generacije što dolaze, neće prilagođavati trenutnoj arhitektonskoj situaciji, već da će željeti da je mijenjaju kao što i ja želim. Bitno je da se razvije kolektivna svijest o važnosti arhitekture za život pojedinca, i da fokus bude na javnom interesu svih građana, a ne samo na privatnom, što je u mnogome zastupljeno u našoj državi – zaključuje Jana.

Tekst objavljen 15. decembra 2022. u “Pljevaljskim novinama”