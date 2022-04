Interaktivna nastava predstavlja izazov za učenike i profesore jer doprinosi samopouzdanju učenika. Tako je bilo danas u Srednjoj stručnoj školi na javnom času, koji su osmislile tri maturantkinje smjera Zdravstveni tehničar. One su održale predavanje o mentalnom zdravlju omladine za sve zainteresovane učenike.

U prepunoj sali držale su pažnju predavanjem o depresiji, anksioznosti, probuđenoj seksualnosti, problemima u školi, porodici, prijateljstvu i društvu.

Njihova razredna Snežana Grujičić nije krila ponos i radost zbog uspjeha učenica, što je objavila na svom Fejsbuk profilu.

„Posmatram danas svoje djevojke (Cmiljana Laketić, Milica Jović i Jana Dajević) u ulozi predavača. Trebalo je svojim vršnjacima govoriti o jednoj vrlo škakljivoj temi, trebalo je konstantno držati pažnju velikoj grupi mladih ljudi, animirati svakog ćutologa i suočiti se sa televizijskom ekipom koja je ovaj čas snimala. Način na koji su one sve to uspjele, samouvjerenost, elokvencija i savršena dikcija, ostavile su me bez daha i ispunile ponosom. Nema radosti koja se može mjeriti sa onom koju učitelj osjeti u trenutku kad od svog učenika predivna znanja „pokupi““, objavila je prof. Grujičić.