Javni prevoz veliki izazov za pljevaljsku lokalnu upravu

Dok je postojalo autoprevozno preduzeće „Prevoz Pljevlja”, grad pod Golubinjom bio je povezan sa svim susjednim opštinama. Sada Pljevljaci u šali kažu da su Pljevlja „grad ni na nebu ni na zemlji.

Situacija u međugradskom i lokalnom javnom prevozu na području opštine Pljevlja nikada nije bila gora, pa je stoga javni prevoz putnika veliki izazov za novu lokalnu upravu. Trenutno autobuski saobraćaj se i Pljevalja jedino svakodnevno obavlja do Žabljaka i dalje prema Nikšiću i Podgorici. Do Bijelog Polja ili Berana autobuskog prevoza nema, a prema Čajniču zbog linije do Sarajeva, autobusi saobraćajaju tri puta nedjeljno. Do Podgorice dnevno saobraća sedam autobusa. Iz Pljevalja u 12 sati i 45 minuta autobus kreće prema Somboru, preko Užica, Čačka, Beograda i Novog Sada. Inače, ovom autobusu polazna stanica nisu Pljevlja, već Žabljak. U takvim okolnostima, posebno u špicu turističke sezone,za putnike iz Pljevalja nema dovoljno mjesta. Što se tiče lokalnog javnog prevoza u najboljoj situaciji su sela na putnom pravcu prema Žabljaku, pa stanovnici Odžaka, Kosanice i Đurđevića Tare mogu da koriste sedam autobuskih linija prema svojim selima i isto toliko prema Pljevljima. Stanovnici ovih sela prevoz imaju i vekendom.

Prema rudarskim naseljima Gradac i Šula, postoji prevoz upravo radnim danima ali ne i u dane vikenda. Do ovih naselja autobusi saobraćaju pazarnim danima, ponedjeljkom i petkom, tri puta dnevno a utorkom, srijedom i četvrtkom dva puta. U poslijepodnevnim satima prema Gradcu i Šulima nema prevoza, kao što ga nema iz ovih naselja prema Pljevljima, što ranijih godina nije bio slučaj. Organizovani prevoz dva puta dnevno postoji iz Pljevalja do sela Mataruge, ali ga nema dalje prema Bijelom Polju.

Prošlo je više od deset godina od kako nema javnog prevoza ka području Mjesne zajednice Meljak. Ranije je autubus saobraćao svakodnevno od Pljevalja do centra MZ, sela Vrba, a potom je išao samo pazarnim danima. Sada javnog prevoza nemamo uopšte – kaže Mićo Krvavac, predsjednik MZ Meljak.

Situacija posebno loša za penzionere

-Postavlja se pitanje gdje je više potreban autobuski prevoz. Situacija je teška u gradskom, prigradskom ali i na seoskom području. Posebno je situacija loša za nas penzionere. Mi smo ljudi koji u većini slučajeva nemamo sopstvene automobile, nemamo sredstava da platimo taksi prevoz jer su nam penzije premale, a imamo potrebu da odemo do nekog susjednog grada ili da odemo do sela – kaže Stoja Čabarkapa, predsjednica Udruženja penzionera „Sloga“. Prema njenim riječima u nedostatku javnog prevoza posebno je teško penzinerima sa seoskog području koji imaju potrebu da dođu do grada, ali i penzionerima iz gradu koji bi imali želju da provedu dan na selu ali su onemogućeni jer autobuskog prevoza jednostavno nema.

Iz Mreže nevladinih organizacija (NVO) sjevera ističu da nova lokalna uprava kada je u pitanju javni prevoz pod hitno mora preduzeti konkretne poteze, jer dolazi i nova školska godina.

-Ne žive svi školarci u gradu. Mnoga djeca će iz svojih sela morati da putuju na nastavu u grad, a kako im to omogućiti ako nema redovnih autobuskih linija – naglašavaju iz Mreže NVO sjevera.

