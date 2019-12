Javni servis ima više zaposlenih nego većina fabrika u CG, i pored toga traže nova tv lica

Radio televizija Crne Gore (RTCG) namjerava da zaposli još ljudi, uprkos tome što su njeni čelnici saopštavali da u nacionalnom javnom servisu ima 250 radnika viška, prenose Vijesti.

Ukoliko se budu zaposlili novi ljudi, time će se prekršiti i ranija preporuka Savjeta RTCG da nema zapošljavanja i da broj radnika ne smije da pređe 750.

U konkursu koji je pripremljen i u formi TV spota neka od prepoznatljivih lica Javnog servisa pozivaju talentovane ljude da se prijave i postanu dio tima, poručujući da će sljedeća godina za RTCG u programskom smislu biti “puna uzbuđenja i izazova”.

“Pripremaju se novi TV formati i uz novu energiju težimo pomjeranju granica u različitim segmentima, posebno u zabavno-komercijalnom i jutarnjem programu. Uz korišćenje tehničkih mogućnosti koje je TVCG dobila digitalizacijom biće vrlo značajno da se aktuelnom voditeljskom timu priključe i nova talentovana, kreativna lica. Prijave pristižu od prvog dana kako je poziv otvoren”, navodi se između ostalog u javnom pozivu.

Član Savjeta RTCG Milan Radović istakao je da je apsolutno protiv novog zapošljavanja i da je od generalnog direktora Božidara Šundića traženo da objasni zbog čega je to potrebno.

On je istakao da je Savjet dobio izjašnjenje od menadžmenta “da žele da stvore bazu kreativnih, da ih edukuju, ali ne sada zaposle.”

“Niko nije protiv stvaranja kvalitetnog kadra, podmlađivanja. Ali, iz prošlog saziva smo donijeli zaključak da nema zapošljavanja, da broj zaposlenih ne smije da pređe 750, a i to je previše. Očigledno je da se i to krši”, upozorava on.

Radović je predlagao da kada neko od radnika ispuni uslove za penziju, da se njegovo mjesto ukine ili da se zaposli neko od radnika RTCG koji ima potrebne kvalifikacije.

“Sa honorarcima, raznim tijelima, Savjetom, broj zaposlenih je i 800. Ne znam ima li toliko i u KAP-u”, kazao je Radović.



Milan Radović(Foto: Savo Prelević)

Sadašnji generalni direktor je u julu prošle godine, kada je bio v.d., istakao da neće biti novog zapošljavanja, već preraspodjela i da je višak u tom trenutku 250 radnika.

Šundić nije odgovarao na pozive “Vijesti”.

On je tada kao veliki problem naveo činjenicu da je u Javnom servisu među zaposlenima čak 156 najbližih srodnika.

“Tražio sam od ljudskih resursa da mi dostavi spisak o zaposlenim srodnicima u prvom koljenu. Ni manje ni više od 156. Ko će rukovoditi u takvoj kompaniji gdje radi otac, sin, žena i kćerka, gdje rade dva brata i žena… Problemi su veliki,” rekao je on.

Istakao je tada da je što se tiče viška zaposlenih najviše problema u produkciji, gdje radi 250 osoba.



Nije se javljao na pozive “Vijesti”: Šundić(Foto: Boris Pejović)

Ocijenio je i da sa Vladom treba napraviti plan da se ljudima kojima nedostaju dvije-tri godine do penzije uplati otpremnina, kako bi se stvorio prostor za zapošljavanje 30 do 40 mladih ljudi.

Prema tenderskoj dokumentaciji, kako su “Vijesti” pisale, broj zaposlenih na osnovu kadrovske evidencije u Javnom servisu u novembru ove godine iznosio je 723. To je šest zaposlenih više u odnosu na mart 2018.

Za njihovo kolektivno osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) i dopunsko zdravstveno osiguranje potrebno je, prema tenderskoj dokumntaciji, 40.000 eura.

Na sjednici Savjeta RTCG održanoj u julu prošle godine, saopšteno je da je broj zaposlenih na kraju marta 2018. bio 717, od čega je 714 na neodređeno.

