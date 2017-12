Javno izvinjenje Vladu Milinkoviću i OODPS-a

Za 57 godina rada imali smo greški i propusta u radu. Najgrublja se desila u novogodišnjem broju „Pljevaljskih novina“ gdje smo uz novogodišnju anketu sa predsjednicima opštinskih odbora političkih partija u Pljevljima ispod fotografije i naslova Vlada Milinkovića greškom obavili mišljenje Milana Lekića, predsjednika OONSD.

Uz javno izvinjenje gospodinu Vladu Milinkoviću, koje ćemo objaviti i u štampanom izdanju, izvinjavamo se čitaocima i članovima i simpatizerima OO DPS-a na tako grubom previdu.

Vlade Milinković, predsjednik OO DPS

Rezultati vlasti služe za ponos Pljevljacima

Politički najvažniji događaj u 2017. godini je svakako ostvarenje istorijskog cilja Crne Gore, a to je punopravno članstvo u NATO savezu, kada smo u junu mjesecu postali 29. članica najmoćnijeg vojnog i političkog saveza današnjice i stali rame uz rame sa najrazvijenijim državama svijeta. To je bez sumje potvrda svega onogo za šta se Demokratska partija socijalista od svog osnivanja zalagala. Na taj način je konačno osigurana bezbjednost naše Države i stvorene čvrste pretpostavke za ubrzaniji ekonomski rast i razvoj. Ništa manji politički važan događaj bili su lokalni izbori u 4 crnogorske opštine u novembru mjesecu, kojim je DPS snažno potvrdila volju građana od 16. oktobra prošle godine i pokazala da je Crna Gora na pravom putu društvenog i ekonomskog progresa. S obzirom na to da je DPS potvrdila političku nadmoć nad konkurencijom u sve četiri sredine koje imaju svoje specifičnosti, rezultat ovih izbora je pokazao superiornost temeljnih vrijednosti naše politike, prije svega opredijeljenost za građansko, multietničko, multikonfesionalno i multikulturno društvo u Crnoj Gori.

U ekonomskom smislu Crna Gora je pokazala umijeće da i u godini intezivne finsnasijske konsolidacije obezbijedi dinamičan ekonomski rast, zasnovan na snažnoj investicionoj aktivnosti, bez narušavanja poslovnog ambijenta i istovremeno štiteći standard socijalno najranjivijih kategorija.

Takođe, kada je u pitanju lokalni nivo, potvrđeno je da se samo odgovornim radom, sa puno posvećenosti i vrijednim odnosom prema našem gradu, mogu postići vidljivi rezultati, koji služe za ponos svakom građaninu Pljevalja. Zajedničko zalaganje lokalne uprave, Vlade Crne Gore, privrednih subjekata, potpomognuto donacijama međunarodnih institucija, kao rezultat ima to da su započeti, realizovani ili su u fazi realizacije projekti vrijedni 26 miliona evra. Sa posebnom pažnjom, vodila se briga o zaštiti životne sredine, o unapređenju komunalne i saobraćajne infrastrukture, o ravnomjernom ruralnom razvoju. Pokazan je odgovoran odnos prema kulturnom nasleđu i prirodnoj baštini kroz brojne projekte. Mladi, sportska udruženja, vrijedni domaćini, socijalne kategorije dobile su posebnu pažnju u protekloj godini. Sport je posebno bio promoter naše sredine, kroz organizaciju 54. MOSI koje su ukupile rekordan broj opština i učesnika. A uz sve to, jednim domaćinskim upravljanjem, i u ovoj godini, brinulo se brižljivo o finansijama, što govori i činjenica da je u ovoj godini vraćeno preko 1.3 miliona evra kreditnih obaveza.

Kao i uvijek, sa optimizmom ulazimo u period koji slijedi, tako da će 2018. godina u mnogim sferama političkog i ekonomskog života Pljevalja i Crne Gore biti upamćena po dobrim dešavanjima koja svi željno isčekujemo. Svakako da će u političkom smislu najznačajniji događaji biti izbori za predsjednika Crne Gore i lokalni izbori koji nas očekuju u 2018. godine. Sa sigurnošću tvrdim da će kandidat Demokratske partije socijalista odnijeti ubjedljivu pobjedu, jer neće imati alternativu, imajući u vidu politički metež i nered koji vlada među drugim političkim strukturama. Političko tumaranje građani Crne Gore nikad nisu praštali niti će praštati. Pored predsjedničkih izbora očekuju nas i lokalni izbori za novi četvorogodišnji mandat. Demokratska partija socijalista nikad spremnije ulazi u izborni period, uvjerena u još jednu pobjedu, jer svi dosadašnji rezultati pokazuju da smo uspješno valorizovali pobjedu na lokalnim izborima 2014. godine, kada smo građanima obećali da ćemo biti nosilac demokratskih promjena u opštini Pljevlja. Nismo izdali povjerenje građana, tako da je pred nama vrijeme kada ćemo angažovanjem posvećenih i dobronamjernih učiniti sve za još jači napredak i kvalitetniji život svih građana.

Vela Mićković, direktor i glavni urednik Pljevaljskih novina