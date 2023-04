„Jedina smo zemlja u regionu koja ne plaća prevoz prosvjetnim radnicima“

Predsjednik Udruženja „Prosvjetni putnici“ Mitar Magovčević kazao je da je u emisiji „Mreža“ na TVCG da je Crna Gora jedina zemlja u regionu koja prosvjetnim radnicima ne plaća prevoz, te da taj problem treba riješiti što prije. Predstavnik Sindikata prosvjete Radomir Božović istakao je da prosvjetnim radnicima treba pomoći ali i obavezati direktore škola da kada se uprazni radno mjesto prvo sprovede onaj koji putuje u drugu opštinu da radi.

Magovčević (Foto: RTCG)

„To je brojka oko hiljadu ljudi, ima ljudi da plaćaju prevoz na godišnjem nivou od 150 do 250 eura. U regionu mi smo jedina zemlja u kojoj se prosvjetnim radnicima ne plaća prevoz. Od 2005. godine nama je ukinuto plaćanje prevoza“, kazao je Magovčević.

Istakao je da su više puta govorili aktuelnom ministru prosvjete Miomiru Vojinoviću na tu temu.

„Mi smo pokušavali i više puta smo aktuelnom ministru govorili na tu temu, on je obećavao da će riješiti problem prevoza prosvjetnih radnika, to je bilo u novembru. Već je krajem prošle godine u decembru mjesecu on izglasao Granski kolektivni ugovor koji isključuje to naše pravo. On je samo nekom članu donio neke stvake koje su praktično mrtvo slovo na papiru“, kazao je Magovčević.

Istakao je da do razgovora sa Vojinovićem još nije došlo.

„Ministar nam je obećao da ćemo pričati na tu temu, od tad je tri mjeseca prošlo i do razgovora nije došlo. Mi kao udruženje smo spremni da posle praznika izađemo pred ministarstvo i skrenemo pitanje na ovu problematiku“, kazao je on.

Božović je naveo da treba pomoći radnicima koji putuju, ali da je najbolja opcija da se radnici rade u grad koji žive.

Božović (Foto: RTCG)

„Treba pomoći radnicima koji putuju. Moj stav je da ne treba platiti samo povratnu kartu, već da je najbolje naći tim ljudima posao u gradove u kojima žive. Tu se Sindikat prosvjete zalagao i tražio od Ministartsva mogu li novcem da se to ljudima plate, rekli su da ne mogu da je sistem veliki, i drugi bi onda bili uključeni i zdravstvo i javna uprava, a to su njihovi izgovori“, kazao je Božović.

Kazao je da direktore treba obavezati da kada se uprazni radno mjesto prvo sprovede onaj koji putuje u drugu opštinu da radi.

„Ako nemate novac u ovom trenutku dajte da to riješimo tako što ćemo direktore da obavežemo da kada se uprazni mjesto za nekog kolegu u nekoj opštini da se prvo prevede onaj koji putuje iz te opštine u neku drugu opštinu“, kazao je Božović.

Istakao je da je ministar Vojinović da se to riješi.

„Ministar je bio zainteresovan da to riješimo, međutim tumašenje pravnika iz Ministarstva prosvjete rečeno je da ne možemo direktorima da nametnemo tu obavezu nego mora da stoji stavka direktor može a ne mora, i mi smo svjesni da to nije idealno rješenje“, kazao je Božović.

Istakao je da ono što je trenutno zapisano u Granskom kolektivnom ugovoru pomak u odnosu na staro.

„Kolega Magovčević kaže da je to pravo ukinuto 2005. godine , a onda kaže predsjednik Sindikata Radomir Božović je ukinuo to pravo. Nije ukinuo, ono što smo mi trenutno zapisali u Granskom kolektivnom ugovoru je pomak u odnosu na staro“, zaključio je Božović.

Izvor-rtcg