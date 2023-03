Jelovac: Nadležni da se pozabave pitanjem bezbjednosti sudova

Zaposleni i drugi učesnici u sudskom postupku advokati, vještaci, tužioci, okupili su se danas ispred Osnovnog suda u Pljevljima, kako bi skrenili pažnju nadležnih da se poveća bezbjednost u tom i svim sudovima u Crnoj Gori.

Jelovac (Foto: TVCG)

Predsjednica Osnovnog suda u Pljevljima Marina Jelovac istakla je da su se danas okupili u cilju povećanja bezbjednosti u ovom sudu i u drugim sudovima, a imajući u vidu nemili događaj koji se desio u četvrtka u Podgorici kada je aktivirana bomba u tamošnjem Osnovnom sudu.

„To je znak upozorenja da se ovako nešto može desiti, danas u Podgorici, sjutra u nekom drugom gradu, da nadležni koji imaju zakonska ovlašćenja nađu rješenja za ove probleme, a nadam se da će građani to razumijeti. Svi smo na istom zadatku i u istom problemu. Ovdje ljudi ne dolaze samo kao stranke u postupku, već i da neke druge probleme riješe, počev od zaostavštine, svojine, porodičnih odnosa, krivičnih djela i drugih usluga, jer mi smo servis građana“, ističe Jelovac.

Dodaje da razumnije da uslovi u zgradi nijesu adekvatni, zgrada je stara, ne može da se adaptira bez velikih novčanih sredstava da bi sistem bezbjednosti bio dobar, ali, smatra da se mora početi raditi na tome.

Ističe da su imali neprijatnih situacija u kojima im nije doduše bio ugrožen život, ali koje je sudija morao sam da rješava, kako zna i umije.

„Nađemo neki način da se to riješimo bez posljedica, ali nije to to. Posao sudije je da vodi postupak i da se stara o procesnoj disciplini, ali ne na način da stoji između stranaka i sprečava neke njihove sukobe“, poručila je Jelovac.

Izvor-rtcg