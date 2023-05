Jelovac: Nije dobra praksa zaobilaženja Bošnjaka u odborima direktora i savjetima javnih ustanova

Zvaničnici partija pljevaljske vlasti različito tumače predloge za lokalnu upravu, ali se slažu

Predsjednik Odbora za izbore i imenovanja pljevaljske Skupštine i odbornik Demokratskog fronta Božidar Jelovac kazao je da to što u odborima direktora i savjetima javnih ustanova nema Bošnjaka nije dobra praksa, ali da oni nijesu predloženi.

Taj odbor je 19. maja predložio kandidate partija koje čine novu lokalnu vlast, a o njima će se odbornici lokalnog parlamenta izjasniti 29. maja.

Novu vlast u Pljevljima čine DF, Koalicija okupljena oko Demokrata, SNP-URA i Evropa sad.

”Kao pripadnik srpske nacionalnosti znam da ovakva praksa nije dobra, jer smo mi 30 godina bili progonjeni u Crnoj Gori i danas se javno i bez imalo stida govori kako srpske partije ne mogu učestvovati u izvršnoj vlasti. I zato vjerujem da smo mi najzainteresovaniji da učešće u vlasti i zaposlenosti u državnim institucijama i ustanovama, kao i u opštinskim upravama, bude proporcionalno nacionalnoj zastupljenosti u opštinama i na nivou države,” rekao je on za “Vijesti”.

Bošnjaci su do sada imali čelno mjesto u “Galerijii”, Sekretarijatu za društvene djelatnosti, potpredsjednika Opštine, kao i brojne kadrove u lokalnim odborima…. To nijesu uglavnom bili funkcioneri Bošnjačke stranke (BS), već i Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata.

Nakon stava Odbora za izbor i imenovanja reagovala je BS, koja je navela da je ovo bila “predizborna poruka koju su Bošnjacima u Pljevljima poslali PES, URA i SNP”. “Ovakvim odnosom smatraju da ne postoji nijedan sposoban ili vjerovatnije podoban Bošnjak da odlučuje o razvoju grada i gradskih ustanova”, poručili su.

Ta partija do nedavno bila je dio lokalne vlasti u Pljevljima, a na prethodnim lokalnim izborima nastupila je u koaliciji koju je predvodio DPS. Jelovac je rekao da je jedini razlog zbog kojeg Bošnjacima nije pripala nijedna funkcija to što dominantno u Pljevljima glasaju BS i DPS, koji su izgubili izbore.

Iz Pokreta Evropa sad su kazali da je ovaj put možda napravljen propust, ali da to ne znači da oni imaju problem sa imenovanjem predstavnika Bošnjačkog naroda u organe upravljanja. “Mi smo predložili pripadnika manjinskog naroda, i on se nalazi na poslaničkoj listi Pokreta Evropa sad. Ponudili smo i mjesto menadžera opštine pripadniku iz reda manjinskog naroda i oni treba da se izjasni o tome narednih dana. Mislimo da su te funkcije daleko značajnije nego člana Odbora direktora ili Savjeta”, kazali su iz PES-a “Vijestima”.

Potpredsjednik pljevaljskih Demokrata Bojan Krvavac kazao je da su se prilikom postavljenja u odborima direktora i savjetima ustanova vodili stručnošću, a ne nacionalnom i vjerskom pripadnošću kandidata.

Njegova partija je, kaže, građanski karakter dokazala time što ima odbore i odbornike u svim nacionalno različitim sredinama.

Delegiranju naših predstavnika u odbore direktora preduzeća i savjete ustanova prethodilo je razmatranje stručnih referenci kandidata, dosadašnjeg rada i prepoznatljivosti u opštini shodno zanimanjima, a nikako nacionalna ili vjerska pripadnost. Demokrate su pogrešna adresa za targetiranja te vrste od strane bilo koga, kaže Krvavac.

”..Počevši od Cetinja, Ulcinja, Herceg Novog, Berana i Pljevalja pa do Petnjice. Suštinski, kadrovi naše partije, koji su delegirani na visoka mjesta su pokazali kako se poštuje različitost i prava drugih vjerskih zajednica vraćanjem Hadži Hasanove džamije u Pljevljima u vlasništvo islamske zajednice,” kazao je Krvavac “Vijestima”.

Iz ostalih partija, koje čine lokalnu vlast, nijesu odgovorili na pitanja kakvu poruku šalju ovakvim kadriranjem.

Jelovac podsjeća da je 2014. i 2015. u pljevaljskim lokalnim organima bilo oko 60 odsto Bošnjaka i Muslimana, a 40 odsto Crnogoraca. “Nijedan Srbin iako se na popisu 2011. oko 57 odsto Pljevljaka izjasnilo da pripada srpskom narodu”, dodaje on.

Kazao je i da se tada pobunio protiv toga, ali da niko, uključujući i BS tada nije obraćao pažnju na to. On se, kako tvrdi, zalaže da se u narednom periodu otvori rasprava po tom pitanju: “Situacija je takva da partije daju predloge za sastav upravnih odbora, odbora direktora, savjeta javnih ustanova. Pošto su to bile partije koje nisu dobile povjerenje Bošnjaka i Muslimana, zato tih naroda nema u upravljačkim strukturama…. Siguran sam da nijednom Srbinu ne smeta da 20, a ne 12 odsto pripadnika Bošnjaka i Muslimana bude prisutno u odborima”, rekao je.

Podsjetio je da se nedavno prvi put na opštinskoj upravi zavijorila bošnjačka zastava povodom “Dana Bošnjačke zastave” i da to nije nikome zasmetalo.

Izvor-vijesti