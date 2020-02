Jeremić: Đukanović i Vučić ušli zajedno u priču o Zakonu o slobodi vjeroispovijesti

„Ali u međuvremenu se desilo nešto što nisu planirali ni Đukanović, ni Vučić, ni Beba, a to je da se stvar otela kontroli, jer su pogodili u nešto od čega su oni operisani, a to je dostojanstvo“

Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović „u dobroj mjeri izgubio kompas“ kada je reč o događajima u toj državi, dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastoji da „preuzme kontrolu nad procesom“ tako što pokušava da sebi privuče mitropolita Amfilohija, koji je na čelu narodnog protesta, prenosi Danas.

„Vučić se trenutno udvara Amfilohiju, šalje mu poruke da ga podržava, da na njegovu podršku može da računa, a u istom trenutku u kojem mu to govori radi mu o glavi preko diplomatskih kanala na Zapadu, gdje Amfilohija predstavlja kao ispostavu ruskih interesa. Da stvar bude bizarnija i užasnija, to mu u isto vrijeme radi i u Moskvi“, rekao je Jeremić u intervjuu za portal direktno.rs.

Jeremić je dodao da Vučić i njegovi ljudi u Moskvi predstavljaju Amfilohija kao čovjeka koji je slijepo odan Carigradskoj patrijaršiji i koji čini sve što je u njegovoj moći da se interesi Rusije potisnu sa Balkana.

Jeremić je istakao da su Đukanović i Vučić „u priču o zakonu o vjerskim slobodama u Crnoj Gori“ ušli zajedno i da će u njoj ostati zajedno do kraja, dodavši da su „njihovi kriminalni interesi su previše uvezani da bi mogli da se razdvoje“. Kao dokaz da je „zakon o otimanju i raščinjavanju SPC u Crnoj Gori“ donijet u dogovoru Đukanovića i Vučića, Jeremić je naveo da ni Vučić, niti Ivica Dačić i srpska diplomatija nisu nijednim formalnim aktom „prstom mrdnuli nakon usvajanja zakona“.

„Vučić i Đukanović su odlučili da taj zakon bude usvojen kako bi eliminisali mitropolita Amfilohija, zajedničkog neprijatelja obojice, kao i da bi se u Crnoj Gori formiralo nešto slično ‘Srpskoj listi’ na Kosovu i Metohiji – a to je da grupa korumpiranih političara dobije monopol nad predstavljanjem Srba“, rekao je Jeremić. Jeremić je dodao da bi Vučić tako dobio svoj paket akcija u Crnoj Gori, a Đukanović još četiri godine vlasti nakon parlamentarnih izbora koji će u Crnoj Gori biti održani ove godine. „Ali u međuvremenu se desilo nešto što nisu planirali ni Đukanović, ni Vučić ni Beba, a to je da se stvar otela kontroli, jer su pogodili u nešto od čega su oni operisani – a to je dostojanstvo“.

To je osećaj identiteta, to je želja da se ostane vjeran i odan onome što su vam preci ostavili“, rekao je Jeremić.

On je naveo da će generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković u skoroj budućnosti morati da odgovori na seriju veoma neprijatnih pitanja o pronevjeri sredstava namenjenih Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

„Pronevjereni su milioni namenjeni SPC za radove na Hramu Svetog Save, na primjer. To će postati jedan od najžešćih skandala koji će zatresti Srbiju. I to u ne toliko dalekoj budućnosti“, rekao je Jeremić.