Joanikije: Mitropolit Amfilohije je bio kao orao – visoko nad mnogima u ovome svijetu

Vladika je naglasio da, sve što je Gospod dao svom ugodniku, to je i procvjetalo, obnovljene svetinje, veliki hramovi u Podgorici i Baru, obnovljena Bogoslovija Svetog Petra Cetinjskog i duša cijelog naroda

Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije kazao je da je blaženopočivši mitropolit Amfilohije bio kao orao- visoko nad mnogim brigama i nad mnogim mislima i nad mnogima u ovome svijetu.

On se zahvalio gospodi arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu koji su došli u hram na ovaj veliki dan, kada se sjećamo blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija.

– Njegov dan, njegov spomen je uoči Svetog Petra Cetinjskoga i uoči dana upokojenja Svetoga Petra IILovćenskog Tajnovidca. On se pridružio dvojci velikih i svetih svojih prethodnika. Kada govorimo o njemu, govorimo kao o svetom čovjeku. Nije lako o njemu govoriti, jer on je bio kao orao – visoko nad mnogim brigama i nad mnogim mislima i nad mnogima u ovome svijetu”, rekao je mitropolit Joanikije i dodao da je uvjeren da je svaki čovjek mitropolita Amfilohija doživio kao svoga duhovnoga roditelja i pokrovitelja.

Vladika je naglasio da, sve što je Gospod dao svom ugodniku, to je i procvjetalo, obnovljene svetinje, veliki hramovi u Podgorici i Baru, obnovljena Bogoslovija Svetog Petra Cetinjskog i duša cijelog naroda.

– Svako od nas ko je učio neke škole, pamti pojedine dobre nastavnike kod kojih je milina bilo učiti i one čija su predavanja bila pamćena i nije trebalo mnogo učenja posle njihovih predavanja jer su sve znali da objasne, znali su da prenesu znanje. Isto tako pamtimo pojedine koji taj dar nisu imali pa su se i oni mučili sa đacima i studentima, a i đaci i studenti su se mučili sa takvim profesorima koji nisu pedagozi. To je poseban dar koji je nesumnjivo imao, i to u ogromnoj mjeri, naš blaženopočivši Mitropolit Amfilohije, rekao je Mitropolit Joanikije, govoreći o pedagoškom daru Mitropolita Amfilohija i o tome kolikog je uticaja imao na mnoge generacije studenata i đaka.

Takođe je govorio kako je blaženopočivši Mitropolit imao dar razgovora sa svim uzrastima, sa svakim čovjekom, od najobrazovanijeg i najzrelijeg čovjeka, do maloga djeteta.

– Znamo koliko su ga djeca voljela i sa djecom bio je kao dijete. On, starac od 80 godina, znao je da se spusti na nivo djeteta i vidjeli smo da je on sačuvao djetinju čistotu i djetinju radost u svojoj duši cijelog svog života, i zato su djeca njemu kao Božijem čovjeku, kao pravom i istinskom učitelju, hrlila želeći da uzmu njegov blagoslov, a on je svakoga znao, ne samo da blagoslovi, nego i da pomiluje, da upita, da utješi, da uputi, zatomu djeca pjevaju najljepše pjesme – naveo je on.

Mitropolit Joanikije je sa arhijerejima, sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom odslužio parastos mitropolitu Amfilohiju u naosu Hrama, dok je mali pomen u paraklisu Svetog Amfilohija Ikonijskog u kripti Sabornog hrama, pred grobnim mjestom svetopočivšeg Mitropolita Amfilohija odslužio Arhiepiskop praški i čeških zemalja Mihailo.

Izvor-dan