Još jedan tropski dan, u Podgorici i Danilovgradu preko 40 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti sunčano i toplo vrijeme, a danas popodne je u Danilovgradu, prema podacima automatske meteorološke stanice, temperatura je dostigla i prešla 41 stepen i ovo je bio najtopliji dan od početka ljetnje sezone.

Ovo je drugi dan za redom ove sezone sa preko 40 stepeni.

Danas je u Podgorici bio 30 tropski dan ove sezone, a prošle godine na današnji dan bilo ih je 52.

Zvanična validna temperatura vazduha već nakon 7 sati ujutru dostiže 30 i tek negdje oko ponoći spusti se ispod 30 stepeni, što znači da od 24 sata dnevno oko 16-17 časova izloženi smo tropskoj temperaturi od 30 i više stepeni, koja traje sve do ponoći.

Visoke noćne temperature su posljedica efekta urbanih ostrva toplote (UHI), kao jedan vrlo nepovoljan pa čak i opasan termički faktor u urbanim sredinama.

Na sjeveru Crne Gore danas će biti pretežno sunčano i dalje veoma toplo vrijeme.

Ujutru po kotlinama ponegdje se očekuje magla, a poslijepodne slab do umjeren razvoj oblaka.

Vjetar će biti slab do umjeren zapadnih smjerova. Najviša dnevna temperatura biće od 29 do 36 stepeni.

Na jugu se nastavlja sunčano vrijeme. U najtoplijim predjelima na širem prostoru Podgorice i Danilovgrada i juče je bilo izuzetno toplo.

Duvaće slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova. Temperatura vazduha u najtoplijim mjestima biće oko 40 stepeni.

More će biti malo talasasto. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova, a temperatura mora dosegnuće do 28 stepeni.

UV index je vrlo visok, oko 10 UV jedinica, pa se preporučuje obavezna zaštita od sunčevog zračenja.

Narednih dana na sjeveru, u četvrtak i petak i dalje će boto veoma toplo vrijeme sa dosta sunčanih perioda, a u popodnevnim satima, uz razvoj konvektivne oblačnosti lokalno je moguća prolazna kiša sa grmljavinom, naročito tokom četvrtka.

Temperatura vazduha u četvrtak malo niža u odnosu na srijedu, a povremeno će duvati umjeren do pojačan južni i judozapadni vjetar.

Na jugu, u četvrtak i petak i dalje sunčano i vruće, a tokom dana na širem području Podgorice i Danilovgrada i tropski vrelo, sa najvišom dnevnom temperaturom vazduha oko 40 stepeni.

Prognoza za Evropu

Prostrana ciklonska cirkulacija sa sjeverozapada i sjevera kontinenta, sa relativno hladnom vazdušnom masom, svojim perifernim južnim dijelom zahvata veći dio zapadne i dio centralne Evrope u obliku jugozapadne visinske struje, koja je vrši intenzivnu interakciju sa termobaričkim sistemom iz zapadnog i centralnog Mediterana.

Navedena ciklonska cirkulacija će usloviti mjestimičnu kišu i pljuskove sa grmljavinom u sjevernim, zapadnim i centralnim predjelima kontinenta i u regionu Alpa, sa visokim rizikom od olujno vremenskih nepogoda posebno u centralnim dijelovima pa u pravcu istoka.

U Mediteranu, jugu i jugoistoku kontinenta će biti pretežno sunčano i tropski vruće.

Temperatura vazduha od 19 stepeni u Helsinkiju i Oslu do 39 u Atini i Madridu.

Prognoza za Balkan

Iz zapadne i centralne Evrope prema Balkanu, u sklopu ciklona sa centrom na sjeveru Evrope, pristiže hladnija i nestabilna vazdušna masa koji će izazvati jaku konvektivnu nestabilnost na postojeći veoma topli i vlažni vazduh iz Mediterana.

U sjeverozapadnim zapadnim, a poslijepodne i u centralnim predjelima Balkana prema istoku, donijeti kišu pljuskove i grmljavinu, dok će se na jugu i jugoistoku zadržati pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Temperatura vazduha oko 40 stepeni.

