Na današnjoj konstutivnoj sjednici SO, glasovima vladajuće većine, za predsjednicu Skupštine opštine Pljevlja je izabrana odbornica Demokrata Jovana Tošić. Jovana je prva žena na funkciji predsjednica SO i najmlađa predsjednica SO u CG. Rođena 29.08.1998. godine u Pljevljima gdje je završila osnovnu i srednju školu kao nosilac diplome “Luča“ i jedan od učenika generacije.

Po završetku srednje škole upisuje Ekonomski fakultet na Univerzitetu Crne Gore. Govori francuski i engleski jezik.

Tokom društvenog angažovanja pokazala je veliku svijest u odnosu prema našoj lokalnoj zajednici kroz dugogodišnji volonterski rad u Crvenom krstu i Zračku nade, ali i brigu o rodnom gradu iskazanu kroz stihove poezije koje je više puta predstavila pljevaljskoj javnosti.

Da je u pitanju svestrana osoba najbolje pokazuje robotičko takmičenje na kojem je njena ekipa osvojila prvo mjesto i plasirala se na takmičenje za balkansko prvenstvo. Pored toga, učestvovala je u vojnom kampu, večerima poezije, školi retorike, demokratije i ljudskih prava gdje je stekla zvanje edukatora. Uz brojne seminare, završila je obuku u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju koja je imala za cilj razvijanje liderskih sposobnosti i unapređenje položaja žena u politici.

Jovana Tošić je dugogodišnja aktivistkinja Demokratske Crne Gore.

Kroz svoje dosadašnje političko djelovanje pokazala je veliku brigu za aktivno učešće mladih žena u politici, te svojim primjerom nastojala da pokaže kako mladi mogu postati kamen temeljac napretka cjelokupnog crnogorskog društva.