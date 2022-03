Juče pet požara – apel da se ne pali vatra na otvorenom

Služba zaštite opštine Pljevlja upućuje apel svim sugrađanima, pogotovo onim koji žive na seoskom području, da budu veoma oprezni sa upotrebom vatre na otvorenom, zbog rizika da dođe do situacije nemogućnosti kontrolisanja požara, gdje će biti ugroženi životi i imovina ljudi. Juče u selu Gornji Gradac izgorjela drvena vikendica, a pljevaljski vatrogasci su intervenisali u još nekoliko sela.

Po riječima komandira Službe zaštite Gorana Čavića juće je oko 14 časova dobijena prijava da je u pomenutom selu došlo do požara trave i niskog rastinja koji se proširio i na obližnje objekte i da su na lice mjesta poslate dvije ekipe sa dva vozila, koje su dolaskom utvrdile da je objekat drvene konstrukcije izgorio i potpuno se urušio.

„Ono što je interesantno je to da je vjerovatno neko spaljivajući travu iz prošlogodišnjeg vegetacionog perioda ostavio vatru bez kontrole i tom prilikom je i došlo do zapaljenja ovog objekta. Još interesantije je to da i ako se u blizini nalaze kuće koje su naseljene i niko nije obavijestio Službu zaštite i spašavanja kako bismo na vrijeme intervenisali. Pored toga danas smo gasili požare i u Jugošnici, Pauču, Radosavcu i Židovićima“-istakao je komandir Čavić.

Čavić je naglasio da je o cijelom događaju obaviještena i policija koja će preduzeti svoje Zakonom predviđene mjere i radnje i zamolio sve građane da budu društveno odgovorni kako bismo spriječili da ovakve posledice i dalje budu naša realnost.

Služba zaštite opštine upućuje apel svim građanima da se potpuno uzdrže od loženja vatre na otvorenom prostoru!