Jutro u Pljevljima sa maglom,a na Kosanici temperatura u minusu

Prema izvještaju Zavoda za meteorologiju i seizmologiju Crne Gore, temperatura na Kosanici kod Pljevalja je jutros u 6 časova iznosila -0.4 °C, dok je u Pljevljima u 6:20 h uz prisutnu maglu iznosila 6.7 °C.

Prema pregledu mjerenja kvaliteta vazduha u Pljevljima sa mjerne stanice u Gagovića imanju, jutros su svi parametri mjerenja zagađujućih materija u zakonom dozvoljenim granicama.

Pretežno sunčano. Na sjeveru, po kotlinama jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u ranim jutarnjim satima na jugoistoku, moguć umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha 19 do 29 stepeni.