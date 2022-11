Jutros na Kosanici duplo hladnije nego na Žabljaku – Temperatura i u Pljevljima u minusu

U 6 sati na osnovu izvještaja Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, temperatura na Kosanici je iznosila -6,7 °C, dok je uz gustu maglu temperatura u Pljevljima u 6 sati iznosila -2,13 °C .

Da je Kosanica lider po izmjerenim temperaturama ispod nultog podeoka, dokaz su i jutrošnje temperature i statistički podatak da je jutros na Kosanici duplo hladnije nego na Žabljaku,u kome je jutros temperatura u 6 sati iznosila – 3 °C.

Istovremeno u 6 časova sa mjerne stanice u Gagovića imanju su podaci za praškaste PM 10 čestice nešto veći od zakonom propisanih 50 ug/m3 i iznosili su :

Ostali podaci sa mjerne stanice u 6 časova su bili u granicama zakonom dozvoljenih parametara.

Za subotu zvanična prognoza za Crnu Goru iznosi :

Subota, 26.11.2022.

Umjereno do potpuno oblačno, tokom noći na sjeveru susnježica i slab snijeg, a na primorju ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar mjestimično umjereno do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 2 do 16 stepeni.

