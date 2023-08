Jutros u Pljevljima samo 6,1 °C, na Kosanici temperatura ispod nule

Niske jutarnje temperature u Pljevljima sa maglom su najbolji dokaz da je jesen na sjeveru države sve bliža, iako su temperature preko dana povoljne, sa mnogo sunca ali znatno niže od onih tropskih zabilježenih u julu ove godine.

Tako je ovog jutra iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za kratko vrijeme već po drugi put na Kosanici kod Pljevalja zabilježena jutarnja temperatura ispod nule celzijusovih.

Jutros u 6 časova na Kosanici je temperatura iznosila -1,3 °C, dok je u Pljevljima u istom vremenskom periodu iznosila 6,1 °C.

Jutrošnji podaci sa mjerne stanice u Gagovića imanju pokazuju da su sve koncentracije zagađujućih materija u vazduhu iznad grada u okviru zakonom dozvoljenih koncentracija.

Prema vremenskoj prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju u Crnoj Gori će vrijeme danas biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Na sjeveru, ujutru, po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom prijepodneva na jugoistoku umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 31 stepen.