Kadić: Uvodimo kontrolu putnih troškova pacijenata, potrošeno skoro četiri miliona eura

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić kazao je da veliki problem predstavljaju preveliki putni troškovi pacijenata unutar Crne Gore. Skoro četiri miliona eura će, kako je kazao, biti dato za putne troškove osiguranika unutar Crne Gore prilikom odlaska na sekundarni, odnosno tercijalni nivo, a tu se misli na Klinički centar Crne Gore i specijalnih bolnica u Kotoru, Brezoviku i Risnu. Do kraja godine će se, kaže Kadić, uvesti kontrola tih putnih troškova.

“Prepoznali smo problem, a u pitanju su preveliki putni troškovi unutar Crne Gore. Do kraja godine uvešće se kontrola tih putnih troškova, prvenstveno u regionalizaciji, naši građani će morati da znaju da ne može neko iz Rožaja da dođe u Klinički centar, a da je prethodno zaobišao beransku bolnicu”, istakao je Kadić u emisiji Mreža.

Poručuje da imamo kvalitetne ljekare i na sjeveru i na primorju i da to neće biti na uštrb zdravlja građana niti na uštrb medicinske usluge, već će se na taj način rasteretiti Klinički centar Crne Gore.

Takođe kao problem smo prepoznali da se 95 odsto putnih troškova izdaje se sa pratiocem. Nemoguće da niko od nas ne može da ode sam. Definisaćemo tačno koji su to pacijenti kojima su potrebni pratioci da bi došli na neki specijalistički pregled ili obavili analizu”, kazao je Kadić.

On je podsjetio da će od 1. januara građani Herceg Novog, odnosno Boke i tog dijela primorja, dobiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu kakvu i zaslužuju na nivou sekundarne bolnice.

“S obzirom da je to do sada bilo pod aktom interno, Vlada je donijela odluku i od ponedjeljka 26. decembra naloženo je da Uprava za katastar i imovinu preuzme nepokretnosti bolnice Meljine”, poručio je on. To znači jedan početak gdje ćemo u narednih nekoliko dana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja dovesti do toga da u ovom trenuku nađemo rješenje gdje će Opšta bolnica Meljine ući u sistem javnog zdravstva i da će tako građani Herceg Novog, Bijele i tog dijela primorja imati zdravstvenu zaštitu kakvu su imali prije desetak godina kada je bolnica Meljine bila u sastavu javnog zdravstva”, objašnjava on.

Kadić je saopštio da trenutna situacija u bolnici Meljine nije sjajna.

“Tamo je trenutno 11 ljekara za stalno, četiri ljekara koji su penzioneri, 60 medicinskog kadra i 68 do 70 nemedicinskog kadra, znači govorimo o 150 ljudi, odnosno 150 porodica koji su vezani za opstanak bolnice Meljine”, kazao je on.

Oni će, kako dodaje, od 1. januara kada se završi papirologija preći u okviru Opšte bolnice Kotor sa isturenim odjeljenjem u okviru bolnice Meljine, i tako će se riješiti njihov status.

“A što je najbitnije riješićemo status Herceg Novog da bi dobili adekvatnu zdravstvenu zašitu, jer do sada nijesmo imali načina da im pomognemo s obzirom na to da se smatrala kao privatna zdravstvena ustanova koja je još u stečaju”, istakao je on.

Na pitanje kakvo je stanje sa dobavkom ljekova i kako komentariše raniju situaciju sa nedostakom pojedinih vrsta ljekova u apotekama, Kadić kaže da se nada da se to više neće ponoviti.

“Nadam se da je to iza nas, da se to neće ponoviti, sredstva su obezbijeđena”, kazao je Kadić.

Istakao je da će se prvi put desiti da na 31. decembar Fond za zdravstveno osiguranje prema dobavljačima ljekova, medicinskih sredstava neće imati dugova. To se nije, kako kaže, desilo unazad desetak godina.

Prema tome, kako kaže, naši dobavljači nemaju opravdanje ukoliko nekih ljekova ne bude bilo.

“Jedino postoje i oni objektivni problemi koji se odnose na svjetsko tržište, način dobavke, proizvodnja lijeka i da li moze u adekvatnom periodu moze da stigne na crnogorsko tržište na koje ne možemo da utičemo”, poručuje Kadić.

