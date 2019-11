Kadribašić: Bojoviću, svoga posla!

Pokušavam da se suzdržim od bilo kakvih komentara vezanih za moju čestitku upućenu povodom Dana Sandžaka i po pitanju ezana sa minareta Husein pašine džamije. Ali, zaista moram, javnosti radi oglasiti se, a povodom piskaranja Vladislava Bojovića.

Gospodine Bojoviću, Dan Sandžaka je dan kojim je obilježava jedan od veličanstvenijih trenutaka u povijesti grada Pljevalja i Crne Gore. Toga dana, da Vas posjetim formirano je Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka. A na čelu vijeća je bio Srbin Sreten Vukoslavčević. Ja lično sam ponosan na taj datum i na naše dobre pretke.

Razumijem Vašu frustraciju i da Vas izuzetno bole porazi četničkih bandi u vremenu oslobađanja grada. N’o, niste jedini. Mnogi se saosjećaju sa Vašim bolom.

Što se tiče ezana sa minareta Husein pašine džamije, taman posla da se Vama pravdam. Samo ću Vas podsjetiti da je ne tako davno, na Trgu 13. jul u organizaciji jedne NVO, održan program dočeka Pravoslavne Nove Godine. Odnosno, promocija četništva, zločina i zločinaca. I Vi ste bili u prvim redovima, likovali ste zločinima i zločincima, slavili ste one na čijoj je ideologiji počinjeno toliko genocida i zločina. Niko nikada reagovao na to nije.

Ezan sa minareta Husein pašine džamije nije utihnuo ni u vremenima svjetskih ratova, nisu ga ugasili ni Vaši politički i ideološki lektori, četničke vojvode i zločinci 90-ih godina, pa nećete ni Vi danas. Čuće se ezan sa minareta Husein pašine džamije do Sudnjega dana, sviđalo se to Vama ili ne.

I za kraj, poručiću Vam, onako komšijski, svoga posla g-dine Bojoviću. Ostavite se Vi Islamske zajednice i muslimana u Pljevljima. Ne upirite prstima u ono što vas se ne tiče. Nije Vam to dobar politički put. Odvešće Vas u još dublje beznađe, u novo političko poniženje.

Glavni imam Samir ef. Kadribašić